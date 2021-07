Sportoverzicht: Sliedrechtse beachvolleyballer De Groot winnaar op het viersterrentoernooi

Beachvolleyballer Yorick de Groot uit Sliedrecht na toernooizege in Gstaad: 'Dit hadden we niet verwacht'

Beachvolleyballer Yorick de Groot uit Sliedrecht heeft samen met Stefan Boermans zaterdag op de World Tour het viersterrentoernooi van Gstaad gewonnen. Het Nederlandse koppel versloeg in de finale de Qatarezen Cherif Younnousse en Ahmed Tijan met 2-1 in sets (23-21, 19-21 en 15-10). Het is de eerste zege voor De Groot in het viersterrentoernooi.

"We zijn hier uiteraard heel erg blij mee. Vaker haalden we al de kwartfinale, maar dit hadden we niet verwacht. Het is een hartstikke mooi resultaat", vertelt De Groot, die zelfs met Boermans voor het eerst de eindstrijd haalde. Het duo De Groot-Boermans behoort nu tot de wereldtop. "Het is ongelofelijk, maar je zou het zo kunnen zeggen", vertelt De Groot ietwat verlegen.

Luister hieronder naar het interview met Yorick de Groot. De tekst gaat verder onder de audio:

De Groot gaat echter niet naar de Olympische Spelen. Namens Nederland zijn drie andere koppels actief in Tokyo. "Dat komt iets te vroeg voor ons. Het doel is om bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te zijn."

Cricket

Punjab blijft in de topklasse fier aan kop gaan. Het cricketteam op Rotterdam-Zuid won tegen de Rotterdamse ploeg VOC met zeven wickets. Ook Excelsior '20 kon een overwinning bijschrijven. De Schiedammers zegevierden met 155 runs tegen ACC. Sparta uit Capelle aan den IJssel verloor met zeven wickets van VRA.

Ranglijst van de regioploegen in de topklasse:

1. Punjab (13 wedstrijden - 38 punten)

2. VOC (13 wedstrijden - 29 punten)

5. Excelsior '20 (13 wedstrijden - 26 punten)

9. Sparta (13 wedstrijden - 8 punten)

Honkbal

Curaçao Neptunus rekende vrijdag en zaterdag tweemaal af met Quick Amersfoort. De Rotterdammers zegevierden in de uitwedstrijd met 14-3, terwijl in het Neptunus Familiestadion met 7-2 werd gewonnen. Neptunus staat in de hoofdklasse na 24 wedstrijden eerste met 46 punten. L & D Amsterdam Pirates, de nummer twee van de competitie, achtervolgt op elf punten.

Wielrennen

Demi Vollering is zondag in de Giro d'Italia Donne, de vrouwelijke variant van de Ronde van Italië, derde in het eindklassement geëindigd. De renster uit Berkel en Rodenrijs eindigde op de ranglijst 3 minuten en 25 seconden achter de winnaar Anna van der Breggen. Ashleigh Moolman uit Zuid-Afrika pakte de tweede plaats in het eindklassement.

Triatlon

In Rotterdam werd zaterdag het Nederlands kampioenschap triatlon georganiseerd. Bij de mannen pakte Jorik van Egdom de zege. Maya Kingma was bij de vrouwen de beste. Van Egdom en Kingma zullen later deze maand ook actief zijn op de Olympische Spelen in Tokyo.