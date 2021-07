Man (36) doodgeschoten in woning Rotterdam-West

Bij een schietpartij aan de Ruilstraat in Rotterdam-West is zondagmiddag een 36-jarige man uit Rotterdam overleden. De politie stelt een onderzoek in; er is nog niemand aangehouden.

De schietpartij was volgens de politie rond 12:45 uur in een bovenwoning aan de Ruilstraat in Rotterdam. De brandweer is ter plaatse om het slachtoffer uit het gebouw te halen, maar dat is nog niet gebeurd. De hulpdiensten rukten massaal uit en het slachtoffer werd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk; de politie doet onderzoek naar de toedracht. Het is dus nog onduidelijk wie de schoten heeft gelost, en er is nog niemand aangehouden.

Meer info volgt.