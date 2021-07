HET OPKAMERTJE 4 juli 2021

‘Wie over Reimerswaal heen vaart, hoort het gehinnik van een paard’

EERSTE UUR

REGEN & ZON

1. Singin’ in the rain - Roy Castle

2. Liedje over overstroming - Edwin Rutten

3. Le Parapluie - Georges Brassens

4. Strandliedje - Frans Poptie & Jack Bess

5. Op fietse - Woe & Van der Laan

PORTOFINO

6. Portofino - Raymond Scott

7. Portofino - Jacco Gardner

8. Love in Portofino - Jean Philippe

RECLAME

9. Erres calypso - Lex Vervuurt

ZINGENDE & BEZONGEN BEROEMDHEDEN

10. I’m through with love - Jack Lemmon

11. Als je weet wat liefde is - Monique van de Ven

12. James Dean - Walter Peter

13. Martine - Stef Bos

TV TUNES

14. Sucu sucu - Laurie Johnson Orchestra

15. Arsène Lupin

16. Eye level - The Simon Park Orchestra

TWEEDE UUR

1. Varkensliedje 23 - Linde Masdorp

HENK DE LIGT

Opnames van herdenkingsconcert Henk de Ligt in Stadsgehoorzaal Vlaardingen, 1 juli 2021, mmv de groepen Henk en Special Delivery. Ook fragment van :

2. Wonderful world - Seby D’Emanuele

JAZZ NU

3. Movido por sentimiento - Artvark Saxophone Quartet

4. Duke of iron - Ruud Bergamin Quartet

5. Perry - New Cool Collective

6. Round midnight - Windmill Bigband

JAZZ TOEN

7. Breakaway - Ben Berlin ft Louis de Vries

8. Street of dreams - Rita Reys & Ted Powder sextet

9. I wish you love - Wim Koopmans & Metropole Orkest