Arne Slot: 'Feyenoord moet nu fysiek de volgende stap zetten'

Feyenoord sloot zaterdag het trainingskamp af met een 2-0 nederlaag tegen de Zwitserse landskampioen Young Boys. Ondanks het verlies was trainer Arne Slot niet per se ontevreden over de Rotterdammers. "Ik ben vooral blij dat we, als we zelf druk op Young Boys moesten zetten, we het fysieke vermogen hadden om dat te doen", zegt Slot, die tevreden is over het weekje in Oostenrijk.

Slot is van mening dat Feyenoord na dit trainingskamp nog de volgende fysieke stap moet zetten. "Guus Til zei tegen mij, nadat hij na een uur was gewisseld: 'Zij zijn moe, nu is het moment om er overheen te gaan. Alleen het vervelende is: wij zijn ook moe.' Dit is namelijk niet het tempo en de weerstand die we normaal gesproken kunnen verwachten."

Burger

Na afloop van het oefenduel met Young Boys sprak Slot ook over Wouter Burger. De middenvelder stond tegen de Zwitsers rechts centraal achterin bij Feyenoord. Slot is tevreden over hoe Burger die rol invulde. Tegen Young Boys maakte Burger weliswaar één slippertje, waaruit bijna gescoord kon worden door de Zwitserse landskampioen. Burger kon die fout wel zelf herstellen.

Slot heeft met Burger een gesprek gehad. Het jeugdproduct van Feyenoord zou op de radar staan van andere clubs, waaronder FC Basel. Er is niet tegen Burger gezegd dat hij Feyenoord mag verlaten. "Maar bij Feyenoord geldt dat als een club het juiste bedrag wil betalen, wij dan gaan luisteren", legt Slot uit.