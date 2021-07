Metro reed met te hoge snelheid de Walvisstaarten op, schade 1 miljoen euro

Wereldnieuws werd het op 2 november 2020; 's nachts was een metrostel bij station De Akkers in Spijkenisse doorgeschoten en tot stilstand gekomen op de Walvisstaarten, het kunstwerk dat het einde van het opstelspoor markeerde. Uit onderzoek van de RET blijkt maandag wat er precies is misging.

De metrobestuurder kon met 70 km/h naar zijn opstelplaats rijden. "Die snelheid past niet bij een opstelspoor", stellen de onderzoekers. Waarom er op die plek - spoor 1 was het enige spoor waar dat kon - zo hard kon worden gereden bij het rangeren, is niet bekend. De documentatie van de aanleg van het metrospoor in 1985, is niet meer gevonden.

Het spoor was die nacht glad door de hevige regenval. Bovendien had de rampmetro geen railremmen, die beter zouden passen bij de omstandigheden van dat moment. Ook het beveiligingssysteem was onvoldoende. Spoor 1, waar het ongeluk gebeurde, mist een extra noodremstootjuk om een metro te kunnen stoppen.

De tekst loopt door onder foto:

Het metrostel wordt een dag na de ramp van de Walvisstaarten gehesen | Foto: Dennis Kranenburg

Het stootjuk dat er wél stond, kon een klap bij een snelheid van maximaal 15 km/h aan. De metro reed die nacht 45 km/h en schoot met alle gemak door het blok heen. De bestuurder reageerde niet direct. Vijf seconden na het signaal dat de beveiliging van de metro begint met remmen, zou hij pas hebben gereageerd. "Waarom dat is, is onbekend", schrijven de onderzoekers. Ze stellen dat hij overigens ook te laat was geweest als hij vijf seconden eerder was geweest.

De man zat voor in de cabine, die uiteindelijk eindigde op de Walvisstaarten. Dick van Sluis, die het RET-onderzoek leidde, zegt dat het voor de man een vreselijke situatie is geweest om te hebben meegemaakt. De onderzoekers hebben drie keer met hem gesproken. De bestuurder heeft volledig meegewerkt.

In het eindrapport over het ongeluk staat dat de bestuurder niet vaak op het eindpunt kwam. Hierdoor was hij minder bekend met de situatie ter plekke.

Maatregelen na het ongeluk

De snelheid op het uitloopspoor is inmiddels verlaagd. De bestuurder is tijdelijk geschorst. Dat gebeurt na elk incident, zegt een woordvoerder van de RET. Hij is psychologisch onderzocht. De man krijgt een her-instructie en wordt begeleid naar zijn functie.

De RET heeft direct na het ongeluk onderzoek gedaan daar na de situatie bij andere uitloopsporen. Uit het onderzoek bleek dat de situatie daar op orde was. Ook zijn de documenten over de beschrijving van de veiligheid gevonden. In het najaar volgt met de Inspectie Leefomgeving en Transport (Ilent) nog een gesprek over de vervolgstappen naar aanleiding van de conclusies.

Het kunstwerk de Walvisstaarten draagt nog steeds de sporen van de ramp met de metro. Het wordt op termijn gerepareerd in opdracht van de gemeente Nissewaard.