Tientallen magneetvissers halen oud-ijzer uit Voorns Kanaal voor kankerpatiënten

Langs de oever en over de bruggen van het Voornse Kanaal is het zondagochtend bijna vechten voor een plaatsje. Om stipt 09:00 uur gaf Olaf van Rutten, initiatiefnemer van de actie en zelf ook magneetvisser, het startsignaal. Zijn doel: minstens tienduizend kilo oud ijzer opvissen en doneren aan de Clini Clowns en het KWF. "Ik heb een bijzondere band daarmee. Mijn dochter is ernstig ziek geweest en die clowns vrolijkten haar altijd op toen ze in het Sophia lag. Met deze actie wil ik iets terugdoen."

Van Rutten en een aantal andere magneetvissers uit Hellevoetsluis staken de koppen bijeen en organiseerden de actie. "Ik zette het evenement ook op Facebook en al snel waren er aanmeldingen vanuit het hele land. Mensen hebben uren gereden om hier op tijd te kunnen zijn. Heel mooi om te zien!" zegt een licht aangeslagen Van Rutten.

'Het geeft een ontzettende kick'

Op de vraag wat er nou eigenlijk zo leuk aan magneetvissen is, reageert Van Rutten met: "Het geeft een ontzettende kick. Als je dan de klik voelt dat er iets aan de magneet is blijven hangen, dan is het ontzettend spannend om dat omhoog te halen."