'Guus Til wordt een belangrijk pilaar van Arne Slot bij Feyenoord'

Feyenoord is terug in Nederland na een trainingskamp van een week in Oostenrijk. Verslaggever Dennis van Eersel volgde de Rotterdammers in Schruns. Op Radio Rijnmond blikte hij terug op het weekje van Feyenoord in de Alpen.

"In ieder geval zijn er weer stappen gezet. Tegen FC Zürich zag je dat wat meer dan tegen Young Boys", zegt Van Eersel. "De uitslagen zeggen niet zoveel bij oefenwedstrijden. De intenties zijn er wel. Beetje bij beetje zie je het druk zetten steeds meer terugkomen. Tegen Young Boys is dat wel wat lastiger, omdat deze tegenstander dat zelf ook doet. Feyenoord drukte bij vlagen ook zijn stempel tegen de Zwitserse landskampioen. Je mag al licht tevreden zijn, wetende dat Feyenoord nog niet klaar is voor de eredivisie. Dat is logisch."

Hoewel de transferperiode nog volop bezig is, vermoedt Van Eersel dat Robert Bozeník de eerste spits van Feyenoord zal gaan worden. Althans, wanneer de Rotterdammers volgende week donderdag in de voorronde van de Conference League aan de bak moet: "Hij speelde al een uur mee met het team, wellicht dat hij tegen Werder Bremen komende zaterdag 75 minuten zal gaan spelen", zegt Van Eersel. Feyenoord lijkt vooralsnog met Bryan Linssen en Luis Sinisterra als buitenspelers te gaan spelen.

'Verlengstuk van Slot'

Van Eersel hoort trainer Arne Slot heel gedetailleerd coachen. "Je merkt wel dat Guus Til, die niet de aanvoerdersband om heeft, een verlengstuk in het veld van Slot is hoe Feyenoord wil spelen." Jens Toornstra was tegen Young Boys de aanvoerder van de Rotterdammers. "Maar ik denk dat Til een belangrijk pilaar van Feyenoord wordt", vermoedt Van Eersel.

'Feyenoord moet van dit stempel af'

Momenteel is de transferperiode volop bezig. Feyenoord hoopt zich nog te versterken, maar er is ook interesse in spelers van de Rotterdammers. Zo wil Club Brugge graag Tyrell Malacia overnemen. Feyenoord wees eerder een bod van de Belgische landskampioen af.

"Malacia zou persoonlijk rond kunnen zijn met Club Brugge, iets wat Frank Arnesen niet kon bevestigen. Dat wil nog niet zeggen dat Feyenoord akkoord gaat met een transfersom van rond de zes miljoen euro, maar de transfermarkt is nog wel een tijdje open", benadrukt Van Eersel.

Feyenoord moet via transfers geld genereren, iets wat er in De Kuip nauwelijks is. Van Eersel constateert dat het transferbeleid bij Feyenoord jarenlang slecht is geweest. "Als je ziet dat sc Heerenveen meer transferinkomsten heeft, dan gaat er iets mis", vindt Van Eersel. "Feyenoord moet van het stempel af dat het achteraf gezien een speler voor te weinig geld heeft laten gaan. Dan houdt Feyenoord maar bij Malacia haar poot stijf."