RIVM: 928 nieuwe besmettingen in de regio, minder door achterstand bij RIVM

In de regio Rijnmond zijn in de afgelopen 24 uur 928 nieuwe besmettingen geregistreerd door het RIVM. Hiermee stijgt het zevendaags gemiddelde ten opzichte van vorige week naar 634.

Landelijk zijn er tot 10.00 uur vanmorgen 9398 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 908 minder dan gisteren, toen het hoogste aantal sinds eind december werd bereikt. Door een achterstand in de administratie valt het cijfer vandaag lager uit dan het werkelijk is, schrijft het RIVM op het coronadashboard.



Besmettingen stijgen snel

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist nog altijd in hoog tempo: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5630 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is bijna zes keer zoveel (574 procent meer) als in de zeven dagen daarvoor.

Het afgelopen etmaal zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnames en geen nieuwe sterfgevallen gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 1 dode per dag, tegen 2 doden per dag een week eerder.

Cijfers per gemeente

Alblasserdam: 7 - 2736

Albrandswaard: 9 - 3128

Barendrecht: 32 - 5659

Brielle: 4 - 1702

Capelle aan den IJssel: 37 - 8105

Dordrecht: 47 - 14660

Goeree-Overflakkee: 20 - 4877

Gorinchem: 14 - 4287

Hardinxveld-Giessendam: 5 - 2802

Hellevoetsluis: 9 - 3630

Hendrik-Ido-Ambacht: 8 - 3693

Hoeksche Waard: 18 - 8838

Krimpen aan den IJssel: 20 - 3793

Lansingerland: 26 - 6761

Maassluis: 5 - 3637

Molenlanden: 18 - 5828

Nissewaard: 13 - 9073

Papendrecht: 6 - 3618

Ridderkerk: 12 - 5978

Rotterdam: 556 - 82524

Schiedam: 26 - 9494

Sliedrecht: 4 - 3432

Vlaardingen: 20 - 9007

Westvoorne: 3 - 1175

Zwijndrecht: 9 - 5464