Teleurgestelde Mahmudov niet naar FC Dordrecht: 'Ik wil graag duidelijkheid hebben'

FC Dordrecht gaat geen contract aanbieden aan Denis Mahmudov. Vanwege het beschikbare budget leggen de Schapenkoppen de prioriteiten op andere posities. Aanvaller Mahmudov is niet te spreken over de gang van zaken.

Mahmudov trainde als proefspeler een week mee bij FC Dordrecht. De nieuwe technische staf van de Schapenkoppen wilde Mahmudov eerst in actie zien, om te kijken of hij fit was en hij bij de groep paste. "Trainer Michele Santoni zei dat ik het goed deed, maar hij wilde me nog even zien in een wedstrijd", vertelt Mahmudov. Vervolgens deed de aanvaller mee in het oefenduel met RBC (3-1, red.). Mahmudov scoorde zelfs een doelpunt in deze vriendschappelijke wedstrijd.

Kijk hieronder naar de samenvatting van RTV Dordrecht van het oefenduel RBC-FC Dordrecht (1-3) op zaterdag 3 juli. De tekst gaat verder onder de video:

Uiteindelijk kreeg een aantal stagiairs een contract aangeboden, terwijl Mahmudov naar eigen zeggen niets te horen kreeg. Hij wilde graag duidelijkheid hebben. "Er is tegen mij niet gezegd waarom FC Dordrecht niet met mij verder wil. Niemand heeft tegen me gezegd of ik een contract zou krijgen. Ik vind het een apart verhaal."

'Wil FC Dordrecht op de kaart zetten'

Leon Vlemmings, innovatiemanager en technisch directeur van FC Dordrecht, laat weten dat er wel met Mahmudov is gezeten. "We hebben tegen hem gezegd dat we keuzes moeten maken. We willen ons nog op een paar posities versterken dan op zijn positie. We maken de keuze op basis van de portemonnee."

Aan het begin van deze week heeft Mahmudov zelf maar de knoop doorgehakt om FC Dordrecht te verlaten. "Ik kom hier niet om alleen te trainen", zegt Mahmudov, die in het seizoen 2017/2018 als toenmalig speler van de Schapenkoppen een belangrijk aandeel had in 'Het Mirakel van Leeuwarden' in de nacompetitie tegen SC Cambuur. "Ik wil graag terug naar FC Dordrecht en de club op de kaart zetten."

Hoewel een contract op dit moment er niet in zit, sluiten Mahmudov en Vlemmings niets uit of dat later wel kan gebeuren. Op dit moment heeft Mahmudov geen andere aanbiedingen van andere clubs. Zijn laatste club is de Italiaanse ploeg Siena. Sinds een paar maanden zit hij zonder ploeg.