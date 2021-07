Aboutaleb deelt persoonlijke herinneringen tijdens herdenking Srebrenica: 'Er was gebrek aan alles'

Burgemeester Aboutaleb heeft vanmiddag tijdens de Nationale Herdenking Srebrenica in Den Haag persoonlijke herinneringen gedeeld tijdens zijn toespraak op het Plein in Den Haag.

Tijdens de toespraak vertelde Aboutaleb onder meer dat hij in 1992 als jong ambtenaar op het ministerie van VWS werkte en met een delegatie in Slavonski Brod is geweest, dat tegenwoordig in Oost-Kroatië ligt. Deze delegatie bereidde namens de regering de komst van ongeveer drieduizend Bosniërs in Nederland voor.

De situatie maakte grote indruk op Aboutaleb. "Ik heb er thuis nog privé foto's van. Ik zou ze niet snel vergeten. Oude vrouwtjes die in een tentje op een houten kachel proberen water te koken, maar verder niets te eten hebben." Ook bracht de toen nog jonge ambtenaar een bezoek aan een ziekenhuis dat was verwoest, maar nog functioneerde in de kelder. "Daar lagen de patiënten in de gangen. Er was gebrek aan alles."

Als Aboutaleb eraan terugdenkt zegt hij: "Het was heftig, hevig. Ik had nog nooit in mijn leven een volledig verlaten stad gezien. Alle ruiten aan diggelen. Overal kraters in de weg."

Steun van Rotterdam aan monument Srebrenica

De burgemeester hield de toespraak onder meer omdat de gemeenteraad van Rotterdam de wens heeft uitgesproken om meer met en voor de Bosniërs in Rotterdam te doen. Aboutaleb liet vanmiddag weten dat als het herdenkingsmonument voor Srebrenica in Den Haag er komt, ze er graag aan meebetalen.

Aan het einde van de toespraak gaf de burgemeester een boodschap aan de 'Bosniakken': "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. En u heeft recht op achteruitkijken." Als voorbeeld gaf Aboutaleb de achteruitkijkspiegel in auto's. "U kijkt naar het verleden, want zonder die achteruitkijkspiegel kunt u niet goed rijden op de weg. Maar die auto heeft niet voor niets een enorm grote voorruit en die kijkt naar de toekomst."

De burgemeester roept iedereen op om het verleden levend te houden, maar daar niet in te blijven steken. "Maak de stap naar de toekomst en zoek steun bij bevriende naties. Heus, ik weet dat het pijn doet wat er in Potocari is geweest. Maar heus, Nederland is jullie vriend en wij zijn bereid met jullie zij aan zij te staan om de mensen die daar achter zijn gebleven te helpen aan een mooie toekomst."