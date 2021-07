Het weer van vandaag: Veel bewolking met af en toe zon en vrijwel droog

Vanavond overheerst de bewolking en bestaat er kans op een lokale bui. De nacht verloopt droog. De temperatuur daalt naar 16 graden.

Morgen opnieuwe bewolkt. In de ochtend trekt er vanuit het zuidoosten regen de regio in. In het westen blijft het mogelijk droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Er staat een zwakke tot matige en aan zee soms vrij krachtige noordenwind.

Vooruitzichten

Ook woensdag bewolkt en buien. Donderdag laat de zon zich af en toe zien, maar is er nog kans op een bui. In de middag wordt het 21 graden.