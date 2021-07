Ook Barendrechtse wethouder Reshma Roopram kandidaat-voorzitter van de landelijke PvdA

Wethouder Reshma Roopram uit Barendrecht stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA. Dat heeft ze via zondag bekendgemaakt. Roopram is het vijfde PvdA-lid dat zich kandidaat stelt. Eerder maakte ook Gerard Bosman uit Ridderkerk bekend dat hij een gooi doet naar het voorzitterschap.

De 43-jarige Roopram maakte haar kandidatuur zondag bekend via Twitter. In een filmpje van bijna twee minuten stelt ze dat de PvdA-leden voor een belangrijke keuze staan. "Zetten wij de PvdA in de uitverkoop of gaan we ervoor zorgen dat Nederland weer weet waar de Partij van de Arbeid voor staat, zodat we weer kunnen bouwen", vraagt ze de leden.

Tegen fusie

Reshma Roopram is voor samenwerken met andere linkse partijen en organisaties, maar tégen een fusie. Volgens haar moet de PvdA ervoor zorgen dat de overheid er is voor iedereen en moeten mensen die het niet redden hulp en ondersteuning krijgen.

Roopram werd in 2001 uitgeroepen tot Miss Universe Nederland. Ze zegt dat ze tijdens haar reizen als miss met eigen ogen heeft gezien "hoe noodzakelijk de sociaaldemocratie is om ongelijkheid tegen te gaan". Het klimaatbeleid mag volgens haar "niet ten koste gaan van de portemonnee van de lage en midden inkomens".

Gerard Bosman uit Ridderkerk liet op 22 mei weten dat hij zich kandidaat stelt voor de PvdA. Bosman staat bekend als linksbuiten van de partij. Hij zei toen te willen dat de PvdA gaat inzetten op een links minderheidskabinet met in elk geval GroenLinks en de SP. Hij kon zich "niet voorstellen dat de PvdA deelneemt aan een kabinet onder leiding van Rutte".

De nieuwe voorzitter van de PvdA wordt op 2 oktober van dit jaar gekozen.