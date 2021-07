Buurvrouw doodgeschoten Rotterdammer: 'Ik heb er niet van kunnen slapen'

De Ruilstraat is een smalle straat met appartementen van driehoog die dicht tegen elkaar aan zijn gebouwd. Maandagochtend vroeg is de politie er nog steeds om het pand te bewaken. Er zijn linten gespannen, de voordeur naar de bovenwoning waar de dodelijke schietpartij was staat open.

De technische recherche kan ieder moment terugkomen om het onderzoek voort te zetten. Een buurvrouw kijkt het allemaal van een afstandje aan. Een dag eerder zag ze met verbazing wat zich bij de buren afspeelde. "We hebben een inval zien doen, ambulances en de brandweer die met spoed aankwamen. We hebben haar en het lichaam zien weggaan. Maar wat er precies is gebeurd binnen, weet eigenlijk niemand."

Ze kent het getroffen gezin goed, vertelt de buurvrouw. Het slachtoffer woonde er sinds tweeënhalf jaar met zijn vrouw en twee kleine kinderen in de bovenwoning. "De man zag ik weinig. Maar zijn vrouw was heel spontaan en voerde altijd wel gesprekken. Voor de rest was het gewoon een heel normaal gezin."

De vrouw heeft zelf ook twee kinderen en wordt emotioneel als ze denkt aan de jonge kinderen van het slachtoffer: "Dat is het ergste, het eerste wat in je opkomt zijn de kinderen. Wat gebeurt er met ze? Hun leven is kapot natuurlijk", concludeert ze met tranen in haar ogen. "Ik vind het echt heel erg. We stonden gisteren gewoon 12 uur lang buiten om te kijken wat er gebeurd was. Je ziet, het is maar op een paar meter afstand."

Het onderzoek zondag na de dodelijke schietpartij in Ruilstraat in Rotterdam-West | Foto: MediaTV

Wie er heeft geschoten en waarom, ze heeft er geen idee van. Ook de politie zegt er maandag niets over. "Dit had ik helemaal niet verwacht. Het is echt een shock voor de straat, voor heel de wijk. Ik heb er gewoon niet van kunnen slapen. Laten we hopen dat ie zo gauw mogelijk wordt opgepakt."

De vrouw en kinderen zijn elders ondergebracht. Of zij mogelijk getuige zijn geweest van de schietpartij, wil de politie niet zeggen. "Op dit moment is niemand aangehouden", laat een politiewoordvoerder weten.