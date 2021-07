Bekir E. legt zich neer bij straf voor moord op Rotterdamse tiener Hümeyra

Hümeyra werd in december 2018 met zes kogels omgebracht in de fietsenstalling van het Design College in Rotterdam. De rechter bepaalde eerder dat het doodslag was, maar het gerechtshof kwam twee weken geleden tot een ander oordeel: moord. De straf ging daarom omhoog van veertien naar twintig jaar. Vanwege zijn stoornissen moet Bekir E. daarna naar een tbs-kliniek.

Advocaat Moszkowicz zegt dat de veranderde wetgeving rond de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) een rol heeft gespeeld om niet in cassatie te gaan en naar de Hoge Raad te stappen. Als Bekir E. nu zijn straf accepteert, dan valt hij nog onder de oude VI-regeling en kan dan na tweederde vrijkomen. Als hij in cassatie gaat, geldt de nieuwe regeling en moet hij sowieso langer vastzitten.

"We zijn het absoluut niets eens met de kwalificatie moord maar ook als we gelijk krijgen, is er geen nettowinst", zegt Moszkowicz.