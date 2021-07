Advocaat Rotterdamse verdachte moord Derk Wiersum vraagt tweede keer om uitstel rechtsza

Dna-sporen van Moreno B. uit Rotterdam zijn gevonden in de vluchtauto die gebruikt is na de moord op advocaat Derk Wiersum | Foto: Politie

De advocaat van Rotterdammer Moreno B. heeft opnieuw om uitstel van de rechtszaak tegen zijn client gevraagd. Moreno B. is is één van de twee hoofdverdachten van de moord op Derk Wiersum. De twee staan maandag voor de rechtbank in Amsterdam.

Eerder op de dag pleitten de advocaten van beiden verdachten voor het aanhouden van de strafzaak omdat ze meer getuigen willen horen. De rechtbank in Amsterdam heeft dat verzoek afgewezen. Bij hervatting van de zaak kwam Gerald Roethof - de raadsman van Moreno B. - met een nieuwe reden waarom de zaak uitgesteld zou moeten worden.

Roethof is het niet eens met een kleine wijziging in de tenlastelegging. Hij zou als verdediging toestemming moeten geven om door te gaan met de zaak met die wijziging, maar dat wil hij niet doen. Roethof wil zijn standpunt niet onderbouwen en zegt alleen dat uitstel in het belang van zijn cliënt is. De rechtbank heeft de zitting opnieuw geschorst om een beslissing te kunnen nemen.

De strafzaak tegen de twee hoofdverdachten van de moord is vandaag begonnen in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het gaat om de 32-jarige Moreno B. uit Rotterdam en de 37-jarige Giërmo B. uit Almere. Beiden ontkennen iets met de moord te maken te hebben.

Marengo-proces

Wiersum is op 18 september 2019 bij zijn huis doodgeschoten. Hij was de raadsman van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces over een reeks liquidaties. De zitting vandaag is extra beladen omdat vorige week misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten, hij was de vertrouwenspersoon van Nabil B. Bij de rechtbank op Schiphol zijn extra maatregelen genomen. Zo staan er volgens de NOS gepantserde auto’s op straathoeken.

Maandag is de eerste zittingsdag van de in totaal vijf dagen die de rechtbank heeft uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Moreno B. wordt bijgestaan door advocaten Gerald en Machteld Roethof, Giërmo B. heeft Jacques Taekema als raadsman.

Na de moord op Derk Wiersum leiden camerabeelden de politie naar gestolen auto’s. Eén van de wagens die als vluchtauto is gebruikt, een witte Opel Combo, is gestolen in Rotterdam-West. In de vluchtauto zijn DNA-sporen van Moreno B. gevonden.