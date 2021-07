Rechtbank wijst verzoek om uitstel zaak tegen Rotterdamse verdachte van de moord op Derk Wiersum af

Dna-sporen van Moreno B. uit Rotterdam zijn gevonden in de vluchtauto die gebruikt is na de moord op advocaat Derk Wiersum | Foto: Politie

De strafzaak tegen de twee hoofdverdachten van de moord is maandag begonnen in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het gaat om de 32-jarige Moreno B. uit Rotterdam en de 37-jarige Giërmo B. uit Almere. Beiden ontkennen iets met de liquidatie van de advocaat te maken te hebben.

Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de raadsman van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces over een reeks liquidaties.

De zitting van vandaag is extra beladen, omdat vorige week misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten. Hij was de vertrouwenspersoon van Nabil B. Bij de rechtbank op Schiphol zijn extra maatregelen genomen. Zo staan er gepantserde auto’s op de straathoeken.

Vluchtauto gestolen in Rotterdam

Maandag is de eerste van in totaal vijf zittingsdagen. Moreno B. wordt bijgestaan door advocaten Gerald en Machteld Roethof, Giërmo B. heeft Jacques Taekema als raadsman. Net als de advocaten van de Rotterdammer, wil Taekema dat de inhoudelijke behandeling van de zaak wordt uitgesteld.

Na de moord op Derk Wiersum leiden camerabeelden de politie naar gestolen auto’s. Eén van de wagens die als vluchtauto is gebruikt, een witte Opel Combo, is gestolen in Rotterdam-West. In de vluchtauto zijn DNA-sporen van Moreno B. gevonden.

Beide verdachten zijn in de rechtszaal aanwezig. Rotterdammer Moreno B. heeft lange dreads en Giërmo B. draagt een trui met capuchon. De advocaten van beide verdachten hebben eerder al aangegeven getuigen te willen horen. Het gaat onder anderen om kroongetuige Nabil B. en om Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever en vertrouwenspersoon van Nabil B. stond op het wensenlijstje van de verdediging om gehoord te worden.

De aanslag op zijn leven verandert daar niets aan. Advocaat Taekema zegt dat De Vries “zo lang hij leeft op de getuigenlijst blijft staan”. Ook willen de advocaten de weduwe van Derk Wiersum horen en een aantal informanten. De rechtbank heeft de verzoeken voor het horen van deze getuigen eerder afgewezen.

Gerald Roethof, één van de twee advocaten van Rotterdammer Moreno B. laat weten dat er eerder gerechtelijke dwalingen zijn ontstaan, nadat rechters onderzoekswensen van advocaten terzijde hebben geschoven. Roethof vindt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat niet zijn client, maar iemand anders bij de moord betrokken is. “Dat zijn punten waardoor de zaak vandaag helaas, helaas, helaas niet door zou moeten gaat”, aldus Roethof.

De rechtbank heeft na beraad de verzoeken van de advocaten dus afgewezen, waarna de rechtszaak rond 13:00 uur is hervat.