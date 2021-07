Rotterdamse verdachte zaak Wiersum zwijgt tijdens rechtszaak

Dna-sporen van Moreno B. uit Rotterdam zijn gevonden in de vluchtauto die gebruikt is na de moord op advocaat Derk Wiersum | Foto: Politie

Wiersum is op 18 september 2019 bij zijn huis doodgeschoten. Hij was de raadsman van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces over een reeks liquidaties. De zitting vandaag is extra beladen omdat vorige week misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten, hij was de vertrouwenspersoon van Nabil B.

De rechtszaak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is maandagmiddag na het nodige oponthoud van start gegaan. De zitting is twee keer geschorst. De eerste keer na verzoeken van de advocaten van de verdachten om de zaak uit te stellen. De advocaten willen onder meer extra getuigen horen. De rechtbank wees dat verzoek af.

Na het hervatten van de zaak vroeg Gerald Roethof, de advocaat van Rotterdammer Moreno B., opnieuw om uitstel. Hij is het niet eens met een kleine wijziging in de tenlastelegging. Hij zou als verdediging toestemming moeten geven om door te gaan met de zaak met die wijziging, maar dat wil hij niet doen. Roethof wil zijn standpunt niet onderbouwen en zegt alleen dat uitstel in het belang van zijn cliënt is.

Ook dit verzoek is door de rechtbank afgewezen, waarna de zaak rond 14:30 uur opnieuw werd hervat. De rechtbank heeft vijf dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling. Dat betekent dat er vandaag nog geen eis geformeerd zal worden door het Openbaar Ministerie.

Zwijgrecht

Maandag en dinsdag neemt de rechtbank het dossier door. Zowel Moreno B. als Giërmo B. (geen familie) zijn daarbij aanwezig. Beide verdachten geven aan niets te willen zeggen in de rechtszaal. "Ik ben niet tot antwoorden verplicht”, zegt Moreno B. Giërmo B. denkt er hetzelfde over: “Alles is in mijn eerdere verklaringen te lezen. Ik beroep me op mijn zwijgrecht.”

Tijdens de zitting neemt de rechtbank de feiten zoals beschreven in het dossier door. Een ooggetuige ziet hoe Wiersum wordt neergeschoten. Hij beschrijft hoe de advocaat vanuit zijn auto een korte woordenwisseling had met een onbekende man. Die rende daarna weg. De politie houdt er rekening mee dat toen al is geprobeerd Wiersum neer te schieten, maar dat het wapen haperde.

Wiersum stapte uit en ging achter zijn belager aan. Die haalde vervolgens iets uit zijn zak, waarna verschillende schoten klonken. Nadat Wiersum was geraakt, rende de schutter weg. Verschillende getuigen zien die persoon wegrennen. Op basis van het signalement dat de getuigen geven, wordt een compositietekening gemaakt.

Auto gestolen in Rotterdam

Camerabeelden leiden naar een witte Opel Combo die eerder in Rotterdam-West is gestolen. Die wagen wordt teruggevonden bij Giërmo B. in Almere. Zijn dna zit in de auto, net als bloed van Derk Wiersum. Giërmo B. heeft intussen een ticket geboekt naar Suriname. Hij wordt op Schiphol uit de rij gehaald en aangehouden. Verdachte Moreno B. wordt later aangehouden, ook op basis van achtergebleven dna-materiaal in de Opel Combo.

Naast deze auto wordt in het onderzoek een gestolen Volkswagen Transporter genoemd. Vanuit deze wagen zou het huis van Derk Wiersum in de gaten zijn gehouden. De rechter vertelt maandag dat er onderzoek is gedaan naar een groot aantal telefoons, waaronder nummers die de verdachten zouden hebben gebruikt. Volgens het Openbaar Ministerie bewoog een aantal telefoons mee met de gestolen auto’s die bij de moord zijn gebruikt.

Op de zitting zijn beelden getoond van een bewakingscamera waarop de moord heel in de verte te zien is. De rechtszaak tegen de twee verdachten gaat dinsdag verder. Woensdag mogen nabestaanden gebruik maken van het spreekrecht en komt het Openbaar Ministerie met een strafeis.