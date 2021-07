Evenementenbranche eist duidelijkheid én extra steun van overheid: 'Maatregelen voelen als doodsteek'

Jolanda Jansen over verscherpte coronamaatregelen: 'We zijn over een kam geschoren met van alles'

Het kabinet moet extra financiële steun bieden aan de evenementenbranche en snel duidelijkheid geven over wat nog wel kan. Dat eisen de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) maandag in een gezamenlijke verklaring. Onder meer Ahoy Rotterdam en Stadion Feijenoord zijn VVEM-lid.

Directeur van Ahoy Rotterdam Jolanda Jansen is vooral boos en teleurgesteld dat alle uitkomsten rondom het Fieldlab-programma aan de kant zijn geschoven. "Daar is niets mee gedaan. We zijn over een kam geschoren met van alles. Er lijkt een soort paniek te zijn ontstaan, waardoor evenementen niet door konden gaan dit weekend, terwijl er in de afgelopen twee weken nauwelijks evenementen hebben plaatsgevonden die hebben bijgedragen aan de hogere besmettingen."

Boos en verdrietig

Ook Rotterdam Rigging, Stichting Rotterdam Festivals, The Zoo Events (Heinenoord), Tentverhuurmakelaar (Gorinchem), Omnido Assuranti (Heerjansdam), International House of Safety (Rotterdam) en de Nederlandse Veiligheidsbranche (Gorinchem) zijn lid van de VVEM.

De brancheverenigingen zijn verbaasd, boos en verdrietig over het in hun ogen oneerlijke overheidsbeleid. Ze zeggen dat de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet van afgelopen vrijdag voelen als een 'doodsteek'. Tot 13 augustus gaan eendaagse festivals alleen maar door als 'zitfeest' met maximaal duizend bezoekers en worden meerdaagse evenementen afgelast.

Koerswijziging

"We moesten als branche als eerste dicht, mogen veruit als laatste weer open en hebben in tegenstelling tot andere branches al twee seizoenen geen enkele omzet kunnen draaien. We begrijpen dat er bij een oplopende besmettingsgraad maatregelen worden genomen, maar nu wordt de branche keihard getroffen die niet heeft bijgedragen aan de hogere besmettingsgraad", schrijven de VNPF en de VVEM.

Ze vinden dat de overheid op onduidelijke gronden de beoordelingscriteria heeft aangepast van ziekenhuisopnames naar het aantal besmettingen. Daarmee heeft men de eigen routekaart overboord gegooid. "Deze plotselinge koerswijziging is een enorme tegenvaller voor de Fieldlab Evenementen die een 'go' kregen."

Jansen: "Het lijkt alsof de transmissie en het aantal besmettingen leidend is en niet het aantal ziekenhuisopnames, terwijl dat wel altijd in de routekaart en alle maatregelen leidend was."

Ook zijn de evenementenorganisatoren door de overheid in een 'onmogelijke situatie gemanoeuvreerd'. "Evenementen kunnen, in tegenstelling tot de horeca, niet met één druk op de knop weer starten. Het is een volkomen onrealistische situatie voor organisatoren om leveranciers, personeel, artiesten en bezoekers nog weken aan het lijntje te houden. Er is nu duidelijkheid van de overheid nodig en niet pas half augustus."

Steunpakketten

De evenementenbranche eist extra steun. Zo vinden zij dat de compensatie vanuit het garantiefonds verhoogt moet worden van 80 naar 100 procent. Ook vinden zij dat het kabinet evenementen een schadevergoeding moet geven die valt buiten de garantieregeling. Daarnaast vinden zij dat de steunpakketten moeten worden doorgezet naar het eerste kwartaal van volgend jaar.