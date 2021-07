Marion werd wereldberoemd door mondkapjesjurk en maakt nu nieuwe, excentrieke jurk van afval

Zo nu en dan, als Marion met haar hondje door de wijk loopt, ziet ze straten bezaaid met straatafval. Daar moest een jurk van worden gemaakt, dacht ze. "Ik ben natuurlijk een beeldend kunstenaar die veel werkt met onder meer textiel. Dit keer wilde ik wat anders doen, namelijk met afval werken."

Bescherming

Waarom zou je dat willen vraag je je misschien af. Voor Marion is er een duidelijke reden: "Deze jurk moet mij beschermen tegen alles wat ons staat te wachten in de toekomst, zoals hittegolven en overstromingen. De jurk symboliseert dat alleen wijzelf ons kunnen beschermen tegen klimaatverandering." De zogeheten troep bestaat in deze jurk vooral uit plastic en blikjes.

Marion werkt als kunstenares graag met gebruikte spullen en houdt zich vooral bezig met het maken van kunst die inhaakt op de actualiteit. Dat bleek onder meer uit de door haar gemaakte mondkapjesjurk die ze droeg tijdens haar eerste vaccinatieprik. "Want dan is het feest en wil ik wel in stijl gaan. Ik heb immers al een jaar geen feest gehad", vertelde ze destijds.

Blik en plastic

In tegenstelling tot de mondkapjesjurk, was het maken van de afvaljurk niet echt een pretje. "Oh nee, m'n handen zijn helemaal kapot door het werken met blik en plastic. Ik werk liever met zijden en katoen. Het was echt een struggle voor life", lacht ze. Maar: "Het was wel weer een keer iets heel anders."

Om meer aandacht te vragen voor klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van mensen zelf, gaat ze binnenkort een fotoshoot houden in de Kralingse Plas. Ze hoopt dat dit mensen aan het denken zet. Alleen moet Marion nog wel iemand vinden die de jurk aan wil: "Tsja, echt prettig zit die niet. Het is best hard aan de binnenkant."