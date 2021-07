Verwarde man strooit met benzine in woning

De hulpdiensten hebben maandag hun handen vol gehad aan een verwarde man in Dirksland. De man dreigde zijn huis in brand te steken. Een speciaal team van de politie heeft de man kunnen aanhouden. Hij krijgt medische zorg.

De 72-jarige man had al in de nacht van zondag op maandag de hulpdiensten beziggehouden. Maandagmorgen meldde hij dat de woning aan de Oranjelaan vol benzine zat. Dat was buiten ook te ruiken.

Ramen kapotgeschoten

Met een plan van aanpak werd vervolgens de woning binnen gegaan. De politie schoot eerst de ramen van de woning kapot. Zo kon de benzinelucht uit het huis trekken. In zijn huis had hij ook verschillende obstakels geplaatst. De man werd in zijn badkamer aangehouden.