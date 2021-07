Zet een emmer onder de douche als hij opwarmt en 5 andere tips hoe jij kan verduurzamen

De afgelopen vijftien jaar zijn we zeven keer zoveel energie per jaar méér gaan gebruiken. Dat komt neer op gemiddeld 3.000 kilowattuur elektriciteit per huishouden. Dat betekent dat een gemiddeld gezin bijna 600 euro aan stroom per jaar en bijna duizend euro aan gas betaalt. Door zuiniger om te gaan met energie, help je het klimaat én kun je je energierekening verlagen. Daar valt al snel winst te behalen. Zo doe je dat.

1. Verwarming

Verduurzamen op warmte in huis begint met eenvoudige, niet kostbare aanpassingen. Verlaag bijvoorbeeld je thermostaat als je het huis verlaat of naar bed gaat. De thermostaat op 19 graden zetten is overdag vaak voldoende en 15 graden voor ’s nachts. Met een klokthermostaat kun je de temperatuur per kamer regelen. Je slaapkamer verwarmen is niet nodig. Je kunt beter een extra deken of warme kruik gebruiken dan de verwarming laten loeien. Zorg ook dat alle ramen en deuren goed sluiten, of gebruik een deurdranger waardoor de deur vanzelf dichtslaat en de warmte niet weg kan stromen.

Je huis verwarmen zonder gas is stap twee. Dat past in het streven van de overheid om alle woningen in 2050 van het gas af te laten zijn. Veel huizenbezitters overwegen een warmtepomp en daarvan zijn er verschillende soorten. Een volledig elektrische lucht/water warmtepomp is een alternatieve ’cv-ketel’ die warmte onttrekt uit de buitenlucht, daarmee je huis verwarmt en zorgt voor warm water zonder gas.

Een hybride warmtepomp werkt op stroom en gebruik je in combinatie met een cv-ketel op gas. Alleen als het buiten heel koud is, slaat de cv-ketel aan. En dan is er nog een type warmtepomp die de zonnewarmte opslaat in de aardbodem en het grondwater. In de winter wordt die warmte gebruikt voor verwarming en warm water en in de zomer voor koeling. Prijzen voor een warmtepomp lopen uiteen van 4.000 voor een hybride warmtepomp tot 25.000 euro (inclusief boiler en installatie). De gemiddelde terugverdientijd is tussen de zeven en vijftien jaar.

2. ISOLATIE

Je huis isoleren kan op allerlei manieren en het levert al snel veel besparingen op. Het dak van een gemiddelde 2-onder-1 kapwoning isoleren kost eenmalig zo’n vijfduizend euro, maar scheelt ongeveer 750 euro in je energierekening per jaar.

Als je een kruipruimte van minstens 35 centimeter hebt, kun je de onderkant van de vloer isoleren. Lukt dit niet, denk dan aan isolatie van de bovenkant van de vloer met bijvoorbeeld glaswol, steenwol, isolatiefolie of thermokussens. Voor het milieu maakt het niet zoveel uit welk materiaal je gebruikt, want het gaat lang mee en het bespaart meer dan 100 keer zoveel energie dan het aan productie kostte.

Spouwmuurisolatie komt het meest voor als gevelisolatie. Je vult dan de ruimte op met isolatiemateriaal tussen een binnen- en buitenmuur. Woningen van voor bouwjaar 1920 hebben meestal geen spouwmuren, waardoor dit niet mogelijk is. Dan kun je ook denken aan tochtstrips en radiatorfolie. De folie met schuim of aluminium kun je gemakkelijk zelf tegen de buitenmuur achter de radiator plakken, waardoor je minder hoeft te stoken. En met tochtstrips kun je de naden en kieren in je huis dichten.

Glasisolatie is ook een optie. Stap bij enkel gas over op HR++ of triple glas: daardoor kan de warmte minder snel ontsnappen en is het minder koud én stiller in huis. De investeringskosten heb je in zo’n tien jaar terugverdiend.

Vergeet bij alle isolatiemaatregelen niet de ventilatie van je huis. Ventileren kost weliswaar energie maar is belangrijk voor gezonde lucht in huis.

3. ELEKTRICITEIT

In de vorige aflevering van Jelles Groene Weg zijn we uitgebreid ingegaan op dit onderwerp. Hier nog wat bonustips: gebruik een thermoskan, dan hoef je niet steeds je waterkoker aan te zetten voor een kop thee. Ontdooi je vriezer, want een ijslaagje van meer dan twee millimeter op het vrieselement betekent tien procent meer stroomverbruik. Zet je tv helemaal uit als je hem niet gebruikt want veel ontvangers gebruiken ook in de stand-by stand veel stroom. Een led-televisie gebruikt trouwens drie kwart minder stroom dan een plasmatelevisie. En je snapt zelf: hoe groter het beeldscherm, hoe groter het energieverbruik.

Wil je overstappen op duurzame elektriciteit, kies dan een ‘groene’ energieleverancier of overweeg zonnepanelen of een windturbine in de tuin. Zonne-energie kan worden omgezet in elektriciteit en warmte en er komen nauwelijks milieubelastende stoffen bij vrij. Een gemiddeld huishouden heeft ongeveer veertien panelen nodig om het eigen energieverbruik op te wekken. De terugverdientijd ligt tussen de vijf en tien jaar, maar de levensduur van de panelen is 25 jaar. Er zijn ook zonnepanelen die geïntegreerd zijn in dakpannen of die meedraaien met zonlicht om meer rendement uit de zonne-energie te halen. Want niet elk huis heeft een dak met goede hoek voor zonne-energie.

Met een kleine windmolen kun je ook zelf duurzame stroom opwekken. Deze windmolens zijn maximaal 15 meter hoog en geschikt voor in de tuin of op het dak. Het moet wel flink waaien voor ze écht milieuwinst opleveren. Je hebt er ook een bouw- en milieuvergunning voor nodig. De prijzen lopen op van duizend tot tienduizenden euro’s en de levensduur is korter dan zonnepanelen. Investeren in windenergieprojecten is eventueel een alternatief.

4. VERLICHTING

Ook verlichting is een grote energieverbruiker. Vervang je gloeilampen voor energiezuinige ledlampen, dat scheelt tientallen euro’s per jaar aan stroom. Doorzichtige lampen geven trouwens een warmer licht dan de standaard witte lamp. Let op het aantal kelvin: 2700 K is het warmst qua kleur en 6500 K is koud.

5. WATER

Per persoon gebruiken we gemiddeld zo’n 120 liter water per dag. Bijna 40 liter spoelen we weg onder de douche, meer dan 35 liter trekken we door in het toilet. De zuivering van water kost veel energie om alle chemicaliën, bemesting en medicijnen uit het water te krijgen. Je helpt het milieu als je korter doucht of een waterbesparende douchekop gebruikt. Dat scheelt al snel 20 procent warm water. Zet ook eerst een emmer onder de kraan als de douche opwarmt. Hiermee kun je je wc doorspoelen of de planten watergeven. En vervang een oud toilet door een nieuwe. Oude wc’s hebben een veel groter waterreservoir dan de nieuwe potten. En overweeg ook eens of je perse de kleine boodschap elke keer moet doortrekken. Toch zonde als we dat kostbare drinkwater zomaar wegspoelen.

Ben je bereid flink te investeren, kijk dan eens naar een zonneboiler met zonnecollectoren op het dak. Met een zonneboiler kan je het water in je huis duurzaam verwarmen, zonder gas te verbruiken. Gemiddeld kost een zonneboiler zo’n 2500 euro meer dan een gewone HR-combiketel en dat verdien je in ongeveer 12 jaar terug.

Kortom: met isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp stoot je minder CO2 uit en daalt je energierekening flink. Kijk of je sommige aanpassingen met de buren tegelijk kunt aanpakken, dat scheelt kosten. En voor alle investeringen geldt: kijk eerst waar je subsidie kan krijgen, want voor veel energiebesparende maatregelen zijn potjes beschikbaar bij de overheid of kun je een lening afsluiten. Da's gemakkelijk verdiend!

