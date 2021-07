Ex-stewardess Evelyn werd chronisch moe door gif in de cabine en waarschuwt nu anderen voor heftige risico's

Het was haar droom: de wereld overvliegen. Eigenlijk wilde ze piloot worden, maar dat stelde ze bij naar stewardess, om te kijken of 'dat wereldje' haar beviel. Ze begon ermee in 2008 en deed het werk met veel plezier, totdat ze drie jaar later last kreeg van klachten. Evelyn voelde zich steeds vermoeider, kreeg vaker hoofdpijn en had last van spierpijn.

Het ging van kwaad tot erger: "Op een gegeven moment kreeg ik uitvalsverschijnselen: ik liet dingen uit mijn handen vallen, voelde soms mijn benen niet meer en kon de trap niet meer oplopen."

Aerotoxisch syndroom

De ex-stewardess lijdt aan het aerotoxisch syndroom. Deze ziekte wordt veroorzaakt door gif in de cabinelucht. "Er zit een stofje in de motorolie die ervoor zorgt dat alles goed werkt, zowel bij hoge als bij lage temperaturen. Alleen dit stofje is neurologisch toxisch. Als jouw lichaam dat niet goed kan ontgiften - wat bij mij het geval is - dan sla je die stofjes op een gegeven moment op en zorgt dat voor schade aan je hersenen en zenuwen", legt ze uit.

De meeste mensen zullen daar geen last van krijgen, maar Evelyn wel. Dat heeft te maken met hoe je genen in elkaar zitten, legt ze uit. "De ene persoon kan beter ontgiften dan de ander en ik ben blijkbaar niet goed in ontgiften. Dus bij mij stapelen de stoffen zich op."

Omdat de klachten steeds erger werden, ging Evelyn vervangend werk doen op de grond. Haar gezondheid verbeterde en ze wilde weer terug de lucht in, maar dat lukte niet meer. "Ik kwam erachter dat vliegen het hele probleem was en mij alleen maar zieker maakte."

Arbeidsongeschikt of niet?

Tot haar verbazing, werd ze in 2016 volledig arbeidsgeschikt verklaard. Haar ziekte werd niet erkend en KLM vond dat Evelyn haar eigen functie volledig kon uitvoeren. Ze weigerde aan de slag te gaan en werd op staande voet ontslagen. Het UWV gaf haar geen arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege de werkweigering. Het frustreerde haar enorm. "M'n gezondheid was al om zeep geholpen zonder dat ik daar ooit voor was gewaarschuwd, vervolgens zit je zonder baan en inkomen en word je financieel afhankelijk. Dat doet wel wat met je."

Maar uiteindelijk kreeg Evelyn van de hoogste rechter toch gelijk. Ze wint de rechtszaak over haar arbeidsongeschiktheid en wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Heel fijn, zegt ze, alleen helemaal gerust ben ik er nog niet op. "Ga ik nu echt krijgen waar ik recht op heb? Of gaat er nog meer volgen? Ik durf nog niet te hard te juichen."

Mensen waarschuwen

Ze vindt het vooral belangrijk om haar verhaal te vertellen, om andere mensen te waarschuwen. Ze wil hiermee voorkomen dat anderen net zo ziek en chronisch moe worden als zij. "Want de meeste mensen weten hier niet vanaf, maar in een vliegtuig stap je in toxische lucht. Ik wil dat mensen weten dat er risico's aan verbonden zijn."

KLM laat in een reactie weten dat de blootstelling aan oliedampen in de cabinelucht en het mogelijke effect hiervan op de gezondheid hun aandacht heeft. "In de vele wetenschappelijke studies die er tot op heden zijn gedaan, zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er tijdens de vluchten sprake is van een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Wanneer passagiers of medewerkers zich melden met klachten, dan worden deze vanzelfsprekend serieus genomen en wordt ook gekeken naar mogelijke oorzaken."

De gezondheidssituatie van Evelyn is in de afgelopen zeven tot acht jaar niet verbeterd. Ze moet elke middag minstens anderhalf uur slapen, als haar vriend thuis is slaapt ze zelfs twee tot drie uur. "Een aantal dingen gaan beter, maar ik blijf moe. Ik ben altijd moe."