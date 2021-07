Magneetvissers halen 3100 euro op voor kankerpatiënten (en halen 63 fietsen en 33 winkelwagentjes uit water)

Magneetvissers in actie voor goede doelen | Foto: Floortje van Gameren

De magneetvissers die zondag in Hellevoetsluis een hengel hebben uitgegooid in het Voornse Kanaal hebben ruim 3100 euro opgehaald. Ze visten 5300 kilo oud ijzer uit het water. Ook kwamen er onder meer 63 fietsen en 33 winkelwagentjes naar boven.

Het geld gaat naar goede doelen die kankerpatiënten ondersteunen, zoals het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en de Clini Clowns. De opbrengst wordt mogelijk nog hoger, omdat nog niet alles is ingeleverd wat is opgevist. Er zijn nog 80 mobieltjes en 3 laptops uit het water gekomen. Ook moet nog een grote open haard naar de oud-ijzerboer.

Dankbaar

De organisator Team Hellevoetsluis is alle 90 magneetvissers die hebben gevist en iedereen die heeft gesponsord, geholpen, gedoneerd en meegewerkt enorm dankbaar. "Normaal zijn wij grote stoere mensen, maar vandaag moesten wij, net als gisteren, wéér even in onze handjes knijpen. Wij hadden dit zonder jullie niet voor elkaar gekregen."