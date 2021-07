Het weer van vandaag: af en toe regen

Vandaag is het bewolkt en in de loop van de ochtend gaat het vanuit het zuidoosten af en toe (licht) regenen. Het wordt vanmiddag 20 graden en er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige noordenwind. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met soms wat lichte regen. Het koelt niet verder af dan 16 graden. De noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen blijft het de hele dag grijs en valt er soms wat regen of een bui. In het oosten van de regio bestaat er kans op een onweersbui. Bij een matige en aan zee krachtige noordwestenwind wordt het opnieuw 20 graden.

Vooruitzichten

Op donderdag komt de zon af en toe tevoorschijn en valt er nog een bui. Vanaf vrijdag krijgen we te maken met een flinke weersverbetering. Het komt door een hogedrukgebied dat zich verplaatst naar de Britse Eilanden en later naar de Noordzee. Het zorgt voor prachtig zomerweer met meer zon en oplopende temperaturen.

In het weekend wordt het 21 graden langs de kust en 25 of 26 graden in het oosten van de regio. De noordenwind is de oorzaak dat het aan zee minder warm wordt. Na het weekend wordt het warmer, ook op de stranden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,4 graden en de minimumtemperatuur 13,3 graden. Er valt gemiddeld 26,7 mm neerslag.