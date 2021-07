Brandweerlieden na twintig jaar noodgedwongen met 'pensioen': 'Dit is hun passie, ze liggen er wakker van'

Meer dan zeventig brandweermensen van de korpsen in de regio Rotterdam-Rijnmond moeten noodgedwongen de brandweerslang inrollen. Een oude regeling uit 2006 bepaalt dat beroepsbrandweerlieden die twintig jaar in het vak zijn, moeten stoppen vanwege de zwaarte van het beroep, terwijl veel van hen in de praktijk nog langer door kunnen. "We maken ons hier zorgen over", zegt Michiel Kruisbergen, directeur brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De vakbonden en werkgevers besloten vijftien jaar geleden dat de werknemers maximaal twintig jaar hun functie mogen uitoefenen. Dat geldt voor mensen die ná 2006 in dienst zijn gekomen. De eerste mensen die binnen die regeling vallen, moeten dus over vijf jaar afscheid nemen van hun vak.

Brandweermannen en -vrouwen die al bij de brandweer kwamen toen ze net een jaar of 20 waren, moeten door die regeling dus rond hun veertigste verplicht aftaaien. Brandweerlieden die al voor 2006 begonnen, mogen daarentegen wél doorwerken tot hun 59ste. "De brandweerlieden die onder de regeling vallen, vinden het lastig. Ze hebben altijd het gevoel gehad dat de regeling anders zou worden en ze constateren in de praktijk dat ze langer door kunnen en willen dan die twintig jaar. Maar die regeling is er nog en de eerste mensen moeten over vijf jaar uitstromen. Dat leidt tot veel onzekerheid."

Vakbond FNV doet al sinds 2018 pogingen om de regeling aan te passen. Het doel van de bond is dat medewerkers zelf kunnen kiezen of ze na twintig jaar nog door willen. "Maar we merken veel weerstand bij de werkgevers om erover te praten", zegt Frans Carbo van FNV Brandweer bij EenVandaag. "Zij zeggen dat er nog tijd genoeg is. Maar als je een brandweerman van veertig jaar bent en je moet over vijf jaar stoppen, dan moet je nu wel keuzes gaan maken over de toekomst. Daar lopen ze tegenaan."

Zwaar beroep

Kruisbergen laat er geen twijfel over bestaan: brandweerman of -vrouw zijn van beroep is zwaar. Ze werken volgens 24-uursdiensten, maken veel mee en moeten er soms meerdere keren per nacht uit. "Deze mensen moeten fysiek tot veel in staat zijn en moeten een goede conditie hebben. Maar ze maken ook vervelende dingen mee, die in de spreekwoordelijke rugzak gaan. Dat zijn dingen die optellen."

Maar anderzijds ziet hij dat deze mensen goed voor zichzelf zorgen en vaak zelf ervaren dat ze wel degelijk langer door kunnen. Daarbij zijn de afgelopen twintig jaar verschillende zaken verbeterd, zoals de bluskleding, de zwaarte van de ademapparatuur en de begeleiding die de brandweermensen krijgen als ze iets heftigs hebben meegemaakt. "Collega's worden elk jaar getest of ze fysiek nog in orde zijn. We houden ze goed in de gaten, maar denken dat veel van hen langer door kunnen dan twintig jaar."

Hij pleit dan ook voor aanpassing van de regeling, die is vastgelegd in een cao. "Het zou moeten aangepast worden naar de moderne tijd", stelt hij. "Er zitten ook belangrijke elementen in die regeling die je niet kwijt wil, want het is een zwaar vak."

Je passie noodgedwongen opgeven

"Het betekent veel voor ons. We verliezen collega's die graag brandweerman of -vrouw willen zijn en noodgedwongen iets anders moeten doen. Dat is voor die mensen zelf ingewikkeld, want dit vak is vaak een passie of een roeping. Maar het is ook zo dat deze mensen veel opleidingen hebben gevolgd en veel ervaring hebben opgedaan, maar zich na vijftien jaar alweer moeten oriënteren op hun loopbaan daarna. Dat kost veel geld, deze mensen kunnen niet doen wat ze het liefste willen en de regio wordt er ook niet veiliger op. We merken nu al dat goede mensen uitstromen en dat doet wat met het korps."

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is één van de zeven korpsen in het land waar veel beroepsbrandweerlieden zitten. In andere delen, zoals vooral in Groningen en Drenthe, gaat het meer om vrijwillige brandweerlieden. Zij hebben dus minder met deze regeling te maken. "Maar de andere korpsen met veel beroepsbrandweerlieden zitten met hetzelfde probleem. We hopen dat hiervoor aandacht komt in Den Haag. We voeren al sinds half 2020 gesprekken met vertegenwoordigers van de bonden, maar daar zit nog niet veel schot in."

Kruisbergen hoopt dat er snel duidelijkheid komt. "Dat is hetgeen waar de mensen de meeste last van hebben: het gevoel dat die regeling zou verdwijnen, maar dat dat vijftien jaar na dato nog niet het geval is. Het houdt mensen bezig, ze liggen er wakker van. De bal ligt nu primaat bij de werkgevers en werknemers. Zij moeten er samen uitkomen. De aandacht vanuit Den Haag kan een duwtje geven in de juiste richting."