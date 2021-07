Eén leerkracht voor klas met 36 leerlingen: 'De school doet niets fout, maar dit is jammer en zorgelijk'

De zomervakantie moet nog beginnen, maar de plannen voor het nieuwe schooljaar liggen al klaar. Jacco van Dijk uit Barendrecht schrok flink toen hij de nieuwe klassenindeling van zijn zoon zag. Die komt namelijk in de klas te zitten met maar liefst 35 medeleerlingen. "Wij maken ons als ouders zorgen om de kwaliteit van het onderwijs. En is dit goed werkgeverschap om één leerkracht op 36 leerlingen te zetten?", vraagt hij zich af.

Jacco's kind zit op CBS Het Kompas in Barendrecht. Momenteel in groep 7, met zo'n twintig andere leerlingen. Twee weken geleden vernam hij per mail het nieuws over de nieuwe klassenindeling. "De reden is het lerarentekort in de regio Rijnmond. Maar toch valt dit rauw op ons dak, want die kinderen hebben het afgelopen anderhalf jaar al achterstanden opgelopen door corona." Daarnaast gaat het volgens Van Dijk om een klas waar juist een jaar geleden voor is gekozen om in tweeën te delen, "omdat er best wat dingetjes spelen".

'Zorgelijk'

Van Dijk snapt heel goed dat het oplossen van het enorme lerarentekort niet eenvoudig is. "De school doet ook niets fout, maar ik vind het wel ontzettend jammer en zorgelijk. Ik heb vorige week de directie en het bestuur aan de lijn gehad. Het lerarentekort wordt een steeds groter probleem, maar als bestuurder schuif je de verantwoordelijkheid zo wel makkelijk naar de ouders toe", zegt hij. Want hoeveel aandacht is er voor het individuele kind bij zo'n volle klas, vraagt hij zich af? Daarnaast is Van Dijk ook bang voor uitval van de leerkracht, want 36 leerlingen begeleiden is een hele klus. "Dan krijg je je kind weer een dag thuis."

Hij klom met twintig andere ouders in de pen met de vraag of de klassen toch niet gesplitst kunnen worden, of dat desnoods met een vaste onderwijsassistent kan worden gewerkt die kleine groepjes leerlingen wat intensiever begeleidt. "Maar zelfs dat lukt niet. Ik denk dat deze school, en andere scholen, eerder hadden kunnen aangeven dat ze hier tegenaan lopen. Ook ouders hebben een netwerk en kunnen meedenken, maar dat is niet gedaan."

De overkoepelende stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk, waar Het Kompas onder valt, laat in een reactie weten dat procesmatig alles correct is verlopen en dat uitgebreid met de ouders is gecommuniceerd. Ook heeft de MR het besluit goedgekeurd. De koepel is blij dat voor alle groepen leerkrachten zijn gevonden. Deze groep 8 krijgt een assistent, maar diegene zal niet fulltime ingezet worden.