Rotterdammer betaalt in elf jaar bijna 8000 euro te veel voor zijn energierekening

"Hij wordt vaak opengetrokken", lacht Boelhouwer, wanneer de verslaggever van Rijnmond zijn huis binnen stapt. Hij toont de plek des onheils: de meterkast. "Dit is het bewuste kastje waar die hoofdzekering in zit. Dat heeft daar gezeten vanaf het begin dat ik het huis heb gekocht. Al die tijd heeft er een aansluiting gezeten van 3x35 ampère. Dat is een heel hoge aansluiting", vertelt Boelhouwer. "Stedin heeft me dat geleerd, maar dat wist ik helemaal niet. Normale aansluitingen hebben 3x25 ampère."

Boelhouwer was benieuwd naar het netbeheertarief en kwam zo in contact met Stedin. In dat gesprek vertelde hij dat hij een hoge aansluiting had. "Toen gaf de vrouw van Stedin aan dat ik 3x35 ampère had. Dat heb ik in al die tijd niet geweten." In 2009 is er een zogenaamd capaciteitstarief ingevoerd. "Afhankelijk van de aansluiting die je hebt, wordt er een tarief gerekend. Het basistarief is bij 3x25 ampère 230 euro. Ik betaalde voor mijn 3x35 ampère dus 890 euro per jaar." In totaal heeft Boelhouwer in twaalf jaar bijna 8000 euro te veel betaald. "Onvoorstelbaar veel!"

Niet de enige

Toen Boelhouwer bij Stedin aanklopte voor het te veel betaalde bedrag, kreeg hij nul op zijn rekest. "Stedin zei dat zij er niks aan konden doen. Ik had volgens Stedin moeten opletten." Stedin zou in 2009 een brief hierover hebben gestuurd. "Let op, één brief. Maar die heb ik gemist en niet gelezen", zegt Boelhouwer. "Vanaf dat moment is het tarief ingegaan."

Het dossier werd aan de kant gelegd en Boelhouwers probleem werd niet opgelost. Op het moment dat hij Rijnmond benaderde, ging het balletje weer rollen. "Ik zag via YouTube een uitzending uit 2012 waarin een meneer exact dezelfde situatie had als ik. Hij had ook een veel te hoge aansluiting en ging bellen met Stedin. Die man kreeg precies dezelfde behandeling als ik", vertelt Boelhouwer.

Kijk hieronder naar de oude reportage met Rotterdammer Henk de Swaan Arons, die net als Marc Boelhouwer te veel geld voor zijn aansluiting betaalde. De tekst gaat verder onder de video:

Na het zien van de reportage met Henk de Swaan Arons nam Boelhouwer contact met hem op. De Zwaan kreeg na de reportage het bedrag wél van Stedin teruggestort. Inmiddels heeft Boelhouwer een aansluiting met 3x25 ampère.

In gemeente Rotterdam zijn er 12 duizend aansluitingen die een zwaarder vermogen hebben dan een standaard huis nodig heeft. Als je wilt weten of dat ook voor jouw huis geldt, dan moet je de jaarrekening checken of Stedin benaderen. Op de zekering is volgens Boelhouwer niet te zien hoeveel ampère erop zit. "Het enige waarop je het kunt zien, dat is op jouw jaarafrekening. Daar staat inderdaad één regeltje, tussen al die bladzijdes: 3x35 ampère. Maar wat zegt mij dat?"

Boelhouwer hoopt dat er snel verandering komt in de aansluitingen in heel de gemeente Rotterdam. "Ronkende websites, energietransitie... niks daarvan! Ondertussen worden klanten zoals ik 8000 euro afhandig gemaakt!"

Reactie Stedin

Boelhouwer gaat zijn geld niet terugkrijgen, zegt Stedin. De netbeheerder vindt dat de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting de verantwoordelijkheid is van Boelhouwer. "Dat moet je zelf checken. Het is vergelijkbaar met een dure reisverzekering die je afsluit, terwijl je alleen maar op een camping in Nederland bent geweest", aldus woordvoerder Koen de Lange.

De Lange benadrukt dat de klant goed op de eindafrekening moet kijken. "Het is handig om daar goed om te kijken: wat staat erop en hoeveel betaal ik voor mijn energie?", licht hij toe. Voor een standaard huisaansluiting betaal je 238 euro aan capaciteitstarief voor 3x25 ampère. "Als blijkt dat je een zwaardere aansluiting hebt, dan ga je al gauw naar de 900 euro bij een aansluiting van 3x35 ampère."

Het is raadzaam om je goed te laten informeren door een installateur, vertelt De Lange. "Je kunt aan Stedin vragen om de aansluiting 'te verlichten'. Zo'n verzoek kun je doen: dat kost ongeveer 200 euro."

Ook krijgen mensen die een andere woning in het gebied van Stedin betrekken een welkomstbrief. Ook daar staat de capaciteit van de aansluiting in.

Wilt u reageren? Stuur uw bericht naar: nieuws@rijnmond.nl