Rotterdams vaccinatiehulpteam keert terug uit Kaapverdië: 'Het ging als een geoliede machine'

De Rotterdamse Rotterdamse Kaapverdianen Margarida de Lege en Steven Lammering (PvdA Rotterdam) luidden een maand geleden de noodklok om de situatie op Kaapverdië. Er is een relatief hoog aantal coronabesmettingen, de vaccinatiegraad is laag en vaccins zijn moeilijk te krijgen. Nederland besloot daarop 150 duizend vaccins naar het land te sturen. Ook werd het medisch hulpteam opgericht.

De tientallen medici die bijsprongen op de eilandengroep, kijken met een tevreden gevoel terug naar hun reis. "We moesten wel even wennen aan hoe ze hier werken", zegt Herbert de Jager, normaliter bedrijfsarts van het Erasmus MC, vanuit Kaapverdië. "Het was dus even kijken hoe ze het hier deden, want we kunnen dat niet zomaar anders gaan doen. Uiteindelijk is het gelukt om het samen te laten vloeien en heel veel extra handjes te leveren."

De 150 duizend vaccins waren ambitieus, bleek later. "Het gaat daar in een lager tempo, dus we hebben er niet zóveel weg kunnen prikken. We hebben het tempo wel duidelijk kunnen opvoeren en daar zijn we erg blij mee. Het precieze aantal weten we niet, maar de verwachting is dat wij wel een verdubbeling van hun werk hebben kunnen bewerkstelligen."

Vaccineren in Kaapverdië | Foto: Hulpteam Kaapverdië

Positief

Blijdschap overheerst op het eiland Santiago, waar het hulpteam bijsprong. "Al ze ons busje zagen rijden, kregen we al positieve reacties. We werden ook echt bedankt na het vaccineren. Bij de vaccinatieplek stond bijna elke dag wel een flinke cameraploeg, dus het is hier uitgebreid in de media verkondigd. Daardoor is deze actie weids verspreid."

De Kaapverdianen zijn gevaccineerd met AstraZeneca. Dat betekent dat over een maand of twee de tweede prik moet volgen. "De minister in Kaapverdië zei al dat dan ook weer even gas gegeven moet worden. Er werd ook wel geopperd dat ze dan weer hulp kunnen gebruiken. Toen steeg er een gejuich op binnen de groep", zegt De Jager. Of de groep dan inderdaad weer afreist naar Kaapverdië, is nog niet duidelijk.

Herbert de Jager en collega-vrijwilligers | Foto: Hulpteam Kaapverdië