Coronabesmetting: deel gemeenteraad Krimpen aan den IJssel in quarantaine

Burgemeester Martijn Vroom moet nog even wachten op het besluit over zijn herbenoeming. De vergadering waarin over dat besluit zou worden gestemd, is maandag niet doorgegaan. De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel kon niet bijeenkomen, omdat twee van de leden na de vorige vergadering (donderdag) positief heeft getest.

Donderdag 8 juli kwam de gemeenteraad voor het eerst sinds lange tijd bijeen in de raadszaal van Krimpen. Het was een lange vergadering, meldde Vroom nog op sociale media.

Het afgelopen weekeinde bleek dat één van de leden zich niet lekker voelde. Na de test bleek het te gaan om een positieve besmetting. De gemeenteraad heeft vervolgens besloten om de coronamaatregelen van het RIVM te volgen waardoor een deel van de 21 raadsleden in quarantaine moest gaan. Niet volledig gevaccineerde raadsleden laten zich dinsdag testen. Inmiddels zou ook een tweede raadslid zijn besmet.

Het besluit over een herbenoeming, zo is bepaald, moet altijd in een fysieke vergadering worden genomen. Die bijeenkomst kon door de besmetting maandag niet doorgaan. Een nieuwe raadsvergadering voor de zomervakantie was onmogelijk, omdat de agenda van raadsleden vol was of omdat sommigen al op vakantie gaan.

Uitstel tot september

De gemeenteraad buigt zich nu begin september, na het zomerreces, over de kwestie. Dat is eigenlijk te laat, want een advies moet volgens de gemeentewet uiterlijk binnen vier maanden voor de herbenoeming zijn ingediend. Vroom werd op 9 december 2015 geïnstalleerd als burgemeester. Dus zou het advies over zijn herbenoeming begin augustus moeten worden genomen. Gezien de uitzonderlijke situatie krijgt Krimpen aan den IJssel extra tijd om met een advies te komen, laat een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten.