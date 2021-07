Zonder afspraak prikken in de wijk succesvol; pilot in Zwijndrecht verlengd

Het vaccineren zonder afspraak in Zwijndrecht is een groot succes gebleken. In die vijf dagen dat mensen terecht konden in een mobiele vaccinatie-unit voor een coronaprik, lieten zevenhonderd mensen zich inenten. De GGD in Zuid-Holland Zuid heeft daarom besloten de proef te verlengen.

De proef was eind juni en begin juli in de Zwijndrechtse wijk Noord (Sterrenbuurt). Dat was een van de wijken waar de vaccinatiegraad achterbleef, mogelijk omdat mensen in de buurt de informatie niet goed begrepen of vanwege de afstand tot een vaccinatielocatie. De GGD werkte hier samen met de gemeente, huisartsen, moskee, wijkcentrum en de bibliotheek.

"Voor het verhogen van de vaccinatiegraad is het belangrijk dat we ook de mensen bereiken voor wie wij soms ver weg lijken te zijn", zegt Cees Vermeer, directeur van de GGD Zuid-Holland Zuid. "De informatie die de overheid geeft is niet voor iedereen even toegankelijk. Niet iedereen weet de weg te vinden naar onze vaccinatielocaties. In de samenwerking met de gemeente Zwijndrecht is gebleken dat het wijkgericht informeren en vaccineren zeer succesvol kan zijn als er sprake is van korte lijnen."

De proef wordt nu voortgezet in de wijk Kort Ambacht. Ook dat is volgens de GGD een wijk waar mensen moeite zouden hebben met het maken van een vaccinatie-afspraak, vanwege het niet goed begrijpen van de informatie of de afstand tot een reguliere vaccinatielocatie.

Mensen kunnen deze week op dinsdag, woensdag en donderdag terecht bij het wijkgebouw Hart van Meerdervoort voor een coronaprik. Er zijn vanuit de GGD onder andere (meertalige) voorlichters, medisch en administratief personeel aanwezig. Volgens de GGD Zuid-Holland Zuid zijn inmiddels ook met andere gemeenten afspraken gemaakt om de mobiele vaccinatie-unit naar bepaalde wijken te halen.