Everse over overstap Berghuis van Feyenoord naar Ajax: 'Supporters zouden ook naar een concurrent gaan als ze een goede aanbieding krijgen'

Steven Berghuis is de vierde speler die rechtstreeks van Feyenoord naar Ajax gaat. Everse is de enige speler die dat ook deed zonder een verleden bij Ajax te hebben. Want Arnold Scholten en Henk Groot hadden dat wel en keerden na hun periode bij Feyenoord terug op het oude nest. "Het zijn wel verschillende situaties. Hij is de vedette van Feyenoord en ik was op dat moment wisselspeler. Mede door de aandacht van de media ligt het nu een stuk gevoeliger."

Jan Everse speelde vier jaar voor Feyenoord waarin de teller stokte op 46 competitiewedstrijden. In de drie daarop volgende seizoenen kwam hij tot 69 wedstrijden voor Ajax. "Je hoorde natuurlijk ook clubs als Wolfsburg voorbij komen waar nu Mark van Bommel de trainer is, maar als hij straks weg is na vier maanden en er komt en Duitser voor de groep dan speel je misschien niet meer en belandt je op de bank. Nu krijgt hij bij Ajax natuurlijk ook wel een paar geduchte concurrenten, maar dat is uiteindelijk ook alleen maar goed voor je ontwikkeling."



Jahanbakhsh vervanger Berghuis?

Feyenoord moet nu dus op zoek naar een vervanger voor Steven Berghuis. Volgens het doorgaans betrouwbare twitteraccount Feyenoord Transfermarkt gaat Feyenoord Alireza Janhanbakhsh binnenhalen. Hij speelt nu voor Brighton & Hove Albion en speelde in het verleden in Nederland voor NEC en AZ. Bij de Alkmaarders werd hij zelfs topscorer van de eredivisie in het seizoen 2017-2018. Jahanbakhsh maakte er toen 21, en eindigde met dat aantal boven Bjorn Johnsen (19, ADO) en Berghuis (18) zelf.

"Het is een speler met een goede voorzet en een goed schot, dus als hij de vorm van toen heeft dan is het een uitstekende aankoop", zo zegt Everse die ook refereert naar het feit dat de international van Iran de afgelopen jaren in de Premier League amper heeft gespeeld. "Het is wel meer een klassieke rechtsbuiten als je hem vergelijkt met Berghuis, die overigens ook wisselvallige periodes kende bij Feyenoord. Natuurlijk scoorde hij veel, maar hij is ook vaak vervloekt en ik denk dat iemand met zijn kwaliteiten nog meer had mogen betekenen voor Feyenoord."