Feyenoord opent voor het eerst sinds een jaar de deuren bij de training voor publiek

Vanwege de coronamaatregelen konden supporters meer dan een jaar lang geen trainingen van Feyenoord bekijken.

Kijk hieronder naar de beelden van de openbare training van Feyenoord. De tekst gaat verder onder de video:

Er is genoeg te bespreken langs de lijn. Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis gaat naar aartsrivaal Ajax, iets waar niet iedere Feyenoord-fan van is gediend. Ook de naam van Tyrell Malacia zal regelmatig vallen op Rotterdam-Zuid. De linksback van Feyenoord staat in de belangstelling van de Belgische landskampioen Club Brugge.

Verder zien Feyenoord-supporters voor het eerst de nieuwe trainer Arne Slot aan het werk op de training. Eind juni is hij begonnen als hoofdcoach in De Kuip. Slot leidde al de oefenwedstrijden tegen AA Gent (1-1), AEK Athene (3-1), FC Zürich (1-0) en Young Boys (0-2). Op het trainingskamp in het Oostenrijkse plaatsje Schruns waren enkele trainingen van Slot ook al openbaar.

