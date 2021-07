Rotterdamse moordverdachte leest brief voor: 'Ik kan u garanderen dat ik meneer Wiersum niet heb doodgeschoten'

"Ik kan u garanderen dat ik meneer Wiersum niet heb doodgeschoten", zo las B. dinsdagmorgen hardop voor. "Ik wist niet wie hij was toen ik in de krant las dat hij was doodgeschoten."

Net als medeverdachte Giërmo B. (37, geen familie) uit Almere zegt de Rotterdammer een alibi te hebben voor het moment dat Wiersum werd geliquideerd. Hij zou ruzie hebben gehad met zijn vriendin en bij zijn moeder hebben geslapen. De moeder heeft hierover wisselende verklaringen afgelegd.

Justitie vermoedt dat Moreno B. degene is geweest die de kogels op Wiersum afvuurde.

Het OM zegt genoeg bewijs tegen de verdachten te hebben. Het gaat onder meer om dna-materiaal, telefoongegevens en de bewegingen van de auto die bij de moordaanslag werd gebruikt. Dat was een witte Opel Combo, die eerder werd gestolen in Rotterdam. De twee verdachten beroepen zich tijdens het proces voornamelijk op hun zwijgrecht.

Peter R. de Vries



Strafpleiter Derk Wiersum werd in september 2019 vlakbij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die een belangrijke rol speelt in een groot proces tegen onder anderen Ridouan Taghi. Eerder was de broer van B. al geliquideerd.

De zaak is extra beladen, omdat vorige week dinsdag de vertrouwenspersoon van Nabil B. werd neergeschoten: misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hiervoor zitten een Rotterdammer en een man uit Maurik vast. De Rotterdammer zou ook in dit geval de schutter zijn geweest.