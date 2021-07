Geen parkeermeters voor Dordtse Indische Buurt: bewoners stemmen tegen

Parkeren in de Indische Buurt-Zuid in het Dordtse Reeland blijft gratis. Een nipte meerderheid van de bewoners stemde tegen de invoering van betaald parkeren. In de woonwijk is het al jaren moeilijk om een parkeerplek te vinden. Daarom stelde de gemeente een vergunningsstelsel en parkeermeters voor.

Het verschil in uitslag had haast niet kleiner kunnen zijn: 70 huishoudens stemden tegen het voorstel van de gemeente, 67 waren vóór het plaatsen van parkeermeters. De uitslag van de peiling is bindend en betekent dat de invoering van betaald parkeren van de baan is. In het plan zouden de Indische Buurt-Zuid en de nabijgelegen Transvaalbuurt samen één betaald parkeerzone worden. In de Transvaalbuurt staan nu al meters.



Bewoners hadden bij invoering voor tien euro per maand een vergunning kunnen aanvragen. Toch zou er in dat scenario geen garantie op een parkeerplek zijn. Dat was ook het voornaamste argument van tegenstanders: in de krap bemeten Indische Buurt zouden structureel te weinig parkeerplaatsen zijn voor alle auto's. Invoering van parkeermeters en vergunningen zou daarom volgens hen geen verschil maken.



Voorstanders van invoering van betaald parkeren wijzen op het vele 'parkeertoerisme' in de wijk. Zo zouden bewoners van de betaalde Transvaalbuurt regelmatig hun auto neerzetten op een van de gratis plekken in de Indische Buurt-Zuid.