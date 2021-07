Rechtszaak moord op Bertus Bloos uit Dordrecht voor zoveelste keer uitgesteld

De rechtszaak over de moord op Bertus Bloos uit Dordrecht is opnieuw uitgesteld. Justitie wil twee familieleden van het slachtoffer horen omdat zij belangrijke informatie zouden hebben over het incident.

De 64-jarige Bertus Bloos overleed in november 2019 na een steekpartij aan het Pearl Buck-erf in de Dordte wijk Stadspolders. Zijn 40-jarige schoonzoon Johnny D. heeft bekend. Hij werkte in het bedrijf van Bloos.

Tijdens de rechtszaak eerder dit jaar eiste justitie acht jaar cel, maar de rechter kwam nog niet tot een definitief vonnis. Eerst moest nader onderzoek worden gedaan naar het medicijngebruik van Johnny D. Om die reden was de zaak eerder al uitgesteld.

De verdachte heeft voor zijn ADHD in korte tijd vier verschillende medicijnen gekregen. Alle middelen bevatten de stof methylfenidaat, die als bijverschijnsel heeft het opwekken of verergeren van agressieve of vijandige gevoelens. Juist omdat Johnny D. mogelijk geen ADHD heeft, wilde de rechtbank van deskundigen weten wat de effecten kunnen zijn geweest van de medicijnen.

Dinsdag zou de rechtszaak worden hervat, maar daar deed zich een nieuwe wending voor. Na afloop van de vorige zitting in april is er de gebruikelijke nazit geweest met de nabestaanden. Volgens de officier van justitie zijn daar opmerkingen gemaakt door familie van Bertus Bloos die de waarheidsvinding raken. Hij wil daarom dat twee familieleden worden gehoord als getuige.

Verslag

Advocaat Michelle Schmit vroeg aan de rechtbank of zij het gehele verslag kon krijgen van het gesprek met de nabestaanden. "Ik wil kunnen zien in welke context de opmerkingen zijn gemaakt, welke emoties mogelijk een rol speelden." Het OM verzette zich daartegen. "Dat raakt de privacy. Het zou niet goed zijn als nabestaanden tijdens zo'n gesprek op hun hoede moeten zijn voor wat ze zeggen." Hij gaf aan dat het zijn eigen herinnering was aan het gesprek en dat hij geen schriftelijk verslag van de bijeenkomst heeft gezien.

Zowel de officier als de advocaat wilde na afloop niet zeggen wat de familieleden hebben verteld. Aangenomen moet worden dat het belastend is voor Johnny D.

Voorzitter Brand van de Dordtse rechtbank sprak van een ongebruikelijke kwestie die hij in zijn carrière nog niet eerder heeft meegemaakt. Zijn oplossing was simpel: omdat er geen verslag op papier is, kan de advocaat dat sowieso niet krijgen.

De twee familieleden worden binnenkort gehoord als getuigen. De volgende zitting staat gepland voor 6 oktober maar zal ook dan nog niet inhoudelijk zijn. De officier van justitie verwacht wel dat de afsluitende zitting kort na die datum zal zijn.