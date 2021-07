Internetknooppunt breidt uit naar Rotterdam: 'Belangrijke stap'

Het Amsterdamse internetknooppunt AMS-IX, een van 's werelds grootste internethubs, breidt uit naar Zuid-Holland. Vanaf oktober komen er twee uitbreidingen van dat knooppunt: één in Rotterdam, één in Naaldwijk. In Rotterdam gaat het om de Van Nellefabriek, waar dit knooppunt wordt ondergebracht in het datacenter van het bedrijf SmartDC. Richard Boogaard is de directeur. "Ik ben er zeer trots op. Het is een belangrijke stap voorwaarts voor de Rotterdamse regio."

Nu nog zitten de meeste datacenters rond Amsterdam, maar dat maakt het internet kwetsbaar. Als daar een stroomstoring is, kan dat in heel Nederland voor problemen zorgen. Het Amsterdamse internetknooppunt breidt daarom uit naar Rotterdam.

Volgend Boogaard gaat het vanaf oktober om vijftien datacenters en is SmartDC daar een van. "Mensen praten altijd over één knooppunt, maar feitelijk zitten er bij Amsterdam meerdere datacenters. Op al die datacenters kan het dataverkeer en internetverkeer met elkaar worden uitgewisseld. Daarom is het zo belangrijk", legt hij uit.

Meer werkgelegenheid

De komst van datacenters in de regio kan leiden tot meer werkgelegenheid in de tech-sector. Zo trekt snel internet bedrijven in de creatieve industrie aan, zoals game-ontwikkelaars. Het kan ook leiden tot de versnelde uitrol van glasvezel en 5G in Rotterdam en omgeving. Volgens Boogaard is dat belangrijk: "Rotterdamse bedrijven kunnen dan hun dataverkeer lokaal ophalen en hoeven niet eerst naar Amsterdam te gaan."

In oktober moet alles klaar zijn voor de regionale en internationale partijen, zegt Boogaard. Hij hoopt dat bedrijven nu ook eerder voor Rotterdam kiezen. "Er zijn veel Rotterdamse bedrijven die hun IT-apparatuur in Amsterdam hebben staan en deze nu lokaal kunnen neerzetten in Rotterdam."

De uitbreiding betekent overigens niet dat je sneller kan internetten: "Dat is afhankelijk van je provider en wat je voor abonnement je hebt afgesloten."