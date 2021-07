Supporters positief tijdens eerste openbare training Feyenoord: 'Je hebt altijd te veel hoop'

"Je hoopt altijd op een leuk seizoen, maar erg leuk is het de laatste tijd niet", zegt een wat oudere supporter die daarmee zonder het te noemen refereert aan afgelopen seizoen en de recente overstap van Steven Berghuis naar Ajax. "Ik wil het er eigenlijk niet over hebben. Hij had overal heen kunnen gaan en wat mij betreft 40 miljoen kunnen gaan verdienen in de zandbak. Maar dit doe je niet."

Hoog druk zetten

Het sentiment wordt gedeeld door meerdere supporters die allemaal diep teleurgesteld zijn in Berghuis. "Je bent de aanvoerder, topscorer en hebt zoveel betekent voor de club. Dan verwacht je dit niet", wordt even verderop gezegd. Maar voor alle negativiteit rondom Berghuis is er ook genoeg positiefs te melden en dat komt vooral dankzij de trainer die alom wordt geprezen nog voordat er een wedstrijd is gespeeld: Arne Slot. "Als hij de manier van spelen van AZ hierheen haalt, is dat denk ik leuk voor iedereen. Dat voetbal is zo aanvallend en fris", zegt een jongere supporter die wordt bijgevallen door collega-supporters. "Het is een speelstijl die ik wel zie zitten en die past bij Feyenoord."

Verder wordt er ook gekeken naar nieuweling Guus Til, die prominent aanwezig is op de training en in het eerste partijtje een trio vormt met Kökcü en Toornstra. "Tijdens de trainingen zie je al terug dat hij een belangrijke rol gaat spelen in dit team", zegt iemand langs de kant. Een andere supporter hoopt vooral hoopt dat Alireza Jahanbakhsh de vervanger van Berghuis wordt. "Toen hij nog in de Eredivisie speelde, vond ik hem beter dan Berghuis. En Berghuis zelf kwam ook in de Premier League niet aan spelen toe, dus ik denk dat deze jongen hier ook prima kan spelen."

Bozenik en Bannis

Tijdens de eerste training worden er verschillende oefeningen en de partijen gespeeld. Justin Bijlow oogst lof met een paar reddingen, terwijl er ook aan beide kanten aandachtig wordt gekeken naar de twee spitsen die de doelpunten komend seizoen moeten maken: Naoufal Bannis en Robert Bozenik. Twee spelers die vorig jaar niet in het plan van toenmalig trainer Dick Advocaat voorkwamen, maar nu het vertrouwen krijgen van Slot. "Dat is ook de sleutel hierin", zegt een fan die naar eigen zeggen elke training bezoekt die bezocht kan worden. "Iemand kan nog zo getalenteerd zijn, maar ze moeten vertrouwen krijgen, ook de jonge gasten. Vorige trainers hebben dat naar mijn idee te weinig gedaan."

Twee bevriende supporters zijn ook positief over Bozenik, ondanks zijn duidelijke tekortkomingen. "Hij is voetballend niet iemand die je in het spel moet betrekken, maar wel een echte afmaker. Als hij de kans krijgt kunnen we denk ik echt weer eens een topscorer hebben", wordt over de Slowaak gezegd, die na afloop als enige speler nog even tijd neemt om een paar handtekeningen te zetten en op de foto te gaan. "Je ziet ook aan alles dat hij Feyenoord een prachtige club vindt, dat vind ik wel mooi aan Bozenik."