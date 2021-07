Sparta speelt doelpuntloos gelijk in oefenduel tegen Telstar

Sparta is ook in het derde oefenduel van de voorbereiding ongeslagen gebleven. In tegenstelling tot de resultaten tegen Heracles Almelo (1-2 overwinning) en AA Gent (3-3) zal Henk Fraser waarschijnlijk minder tevreden zijn geweest over het gelijkspel tegen Telstar van vanmiddag. In Velsen werd het 0-0 tegen de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie.