Rotterdamse studenten niet schuldig aan stijgende besmettingen: 'Wij verzieken het niet'

Na anderhalf jaar kon er ineens weer heel veel: jongeren konden eindelijk weer met hun vrienden op stap en zich goed uitleven in de kroeg. Maar na amper twee weken kwam daar verandering in, tot grote teleurstelling van studenten bij de Rotterdamse Erasmus Universiteit (EUR).

"Ja, jammer. We mochten eindelijk weer. Zeker met de vakantie in het vooruitzicht, waar iedereen echt aan toe was. Maar ja, het is niet anders en het is ergens ook logisch met de oplopende besmettingen", zegt een studente.

Festivals gepland

"We hadden festivals gepland en wilden graag met vrienden uit, maar door beiden kan nu een flinke streep. Ik denk dat iedereen er wel naar uitkeek om weer dingen te ondernemen na een heel schooljaar binnen te hebben gezeten. We hadden veel zin om een leuke zomer tegemoet te gaan", zegt een andere student.

Universitair hoofddocent van de EUR, Esther Rozendaal, denkt dat het goed is voor de studenten naar manieren te zoeken waarmee ze toch nog iets van deze zomer kunnen gaan maken. "Er werd heel erg voorgeschoteld dat dit een vrije zomer zou worden, waarin je kan uitgaan, naar festivals en op reis, maar een deel daarvan kan opeens niet meer."

'Luisteren naar jongeren'

Rozendaal: "Ik denk dat jongeren nu vooral nodig hebben dat naar hun wordt geluisterd, begrip wordt getoond voor de situatie en dat er samen wordt gezocht, met bijvoorbeeld de overheid en het uitgaansleven, naar manieren waarop je wel een vrije zomer kan beleven."

Verschillende studenten voelen zich verongelijkt dat zij de schuld krijgen. "Ik vind eigenlijk dat wij best vaak de schuld krijgen, terwijl we erg ons best doen. Wij doen altijd zelftesten als we elkaar zien, dus ik vind niet dat wij het verzieken", zegt een studente.