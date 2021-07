Twee afdelingen Franciscus Gasthuis & Vlietland erkend als topklinisch expertisecentrum

Met deze erkenningen heeft het ziekenhuis nu in totaal vier topklinische expertisecentra. Het Franciscus Astma, COPD & Allergie en het IBD centrum voor darmontstekingen ontvingen deze erkenning in 2018.

Samenwerking

Volgens chirurg Taco Klem is de erkenning het bewijs dat in de borstkliniek het welzijn van borstkankerpatiënten centraal staat. "We proberen de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Iedere zorgmedewerker heeft hierbij zijn of haar eigen expertise en ze proberen zo goed mogelijk met elkaar samen te werken. Hierdoor weet je als patiënt waar je aan toe bent."

Niet alleen is de patiëntenzorg op orde in het ziekenhuis, maar ook wordt er hoogstaand onderzoek verricht en worden er studenten opgeleid. Het Franciscus Gasthuis werkt in dat onderzoek samen met het Erasmus MC.