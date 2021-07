Aziatische leeuw Bente ingeslapen vanwege ernstige neurologische klachten

De Aziatische leeuw Bente is ingeslapen omdat er van een leeuwwaardig bestaan geen sprake meer was. Dat laat Diergaarde Blijdorp weten via sociale media. De reden: het erger worden van de neurologische klachten waar de leeuw al van jongs af aan mee kampte. Bente is vijftien jaar geworden.

Bente werd in 2006 geboren in Rotterdam. De leeuw kampte al van jongs af aan met neurologische klachten, maar die waren niet heel ernstig. Er was hoop dat de klachten met het ouder worden zouden verminderen.

Lange tijd bleef de situatie stabiel, maar de laatste maanden ging Bente haar gezondheid erg achteruit. Zo liep ze heel ongecoördineerd en had ze moeite om goed door de bochten te lopen. Hierdoor struikelde ze veel en hield ze haar kop continu in een verkrampte houding.

Sinds enige tijd is bekend dat neurologische klachten bij veel meer Aziatische leeuwen van verschillende afkomst voorkomen. De dieren hebben dan vooral last van coördinatie met alle vier de poten of juist alleen met de voorpoten.

In het wild komen Aziatische leeuwen alleen nog voor in het Gir Forest, een beschermd gebied in Noordwest-India. Rond 1900 waren er nog minder dan 20 Aziatische leeuwen. De levende Aziatische leeuwen stammen af van dat kleine groepje.