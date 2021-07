Politie verhoogt druk in zoektocht getuige dood Knut Rietveld (55)

De politie verhoogt de druk op een belangrijke getuige in de zaak van de gedode poezenman uit Capelle aan den IJssel, Knut Rietveld. Hij werd eind mei levenloos gevonden in zijn huis aan de Kringdans. Het tv-programma Opsporing Verzocht bracht de zaak dinsdagavond opnieuw over het voetlicht.

Knut was geliefd en kreeg vaak bezoek. Hij stond bij de buren bekend als 'de poezenman'. De politie onderzoekt op dit moment wie kort voor Knuts dood bij hem langs is geweest. Deze bezoekers zijn mogelijk belangrijke getuigen in het onderzoek.

Foto herkenbaar gemaakt

Eén van die bezoekers heeft de politie nog niet kunnen traceren. Twee dagen voor het misdrijf, heeft een man twee keer voor de deur van de Capellenaar gestaan. De politie heeft een maand geleden in Bureau Rijnmond al een onherkenbaar gemaakte foto laten zien van de aanbeller. Dinsdagavond is de foto opnieuw getoond in Opsporing Verzocht.

Als de man voor 20 juli nog niet bekend is, laat de politie zijn foto herkenbaar op tv zien.