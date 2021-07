Het weer van vandaag: kil zomerweer

Vanavond en vannacht is het overwegend droog, maar blijft het wel overal bewolkt. Tegen de ochtend klaart het in het uiterste westen van de regio lokaal even op. Het is 16 graden en er staat een (vrij) krachtige tot soms harde noordenwind.

Morgen is het in het westen van de regio droog en breekt de zon af en toe door. Verder naar het oosten blijft de bewolking overheersen en is er kans op een enkele (onweers)bui. Het is 20 of 21 graden en er staat een (vrij) krachtige noordenwind.

Vooruitzichten

Vanaf vrijdag is het droog en komt de zon er steeds beter bij. Het is dan 21 graden. Zaterdag en zondag komt de zomerse 25 graden inzicht. Ook na het weekend houdt het zonnige weer aan al is de windrichting dan nog enigszins onzeker. Als de wind uit het noorden waait, blijft de temperatuur met 22 graden iets achter. Draait de wind verder naar het oosten dan blijft het ook na het weekend zomers warm.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,4 graden en de minimumtemperatuur 13,3 graden. Er valt gemiddeld 26,7 mm neerslag.