Viroloog Erasmus MC: 'Het is een race tegen de klok; vaccinatie versus besmettingen'

Viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC in Rotterdam stelt dat we met elkaar weer even pas op de plaats moeten maken, om het aantal coronabesmettingen in Nederland terug te dringen. "We moeten niet zeggen dat het nu alleen de jongeren zijn. We moeten het met elkaar doen en met elkaar die afstand houden. Zodat we het virus met elkaar op de rem trappen, voordat de overheid dat over een aantal weken besluit."

Dinsdag kwam naar buiten dat het R-getal in Nederland nu boven de 2 ligt. Dat betekent dat honderd mensen meer dan tweehonderd anderen besmetten. "En dat getal is ook nog eens op basis van schattingen van twee weken geleden, terwijl we weten dat de laatste dagen meer mensen besmet zijn. Het zou dus nog hoger kunnen liggen", zegt Van der Eijk.

Nog niet iedereen tweede prik

De viroloog spreekt van een race tegen de klok. "Het is de vaccinatie tegen de besmettingen. De variant die nu circuleert, is de deltavariant. Daarvan weten we je volledig gevaccineerd moet zijn om het virus een halt toe te roepen. Maar nog niet iedereen heeft de kans gehad om een tweede prik te halen. Vooral de jongeren zijn nog niet gevaccineerd, maar we moeten weten dat we állemaal onze verantwoordelijkheid hebben. We zien de afgelopen periode evenementen waarbij de anderhalve meter afstand niet hoefde, maar we zien ook dat mensen minder thuiswerken, meer de stad ingaan en weer uitgaan. Dan moeten we niet alleen zeggen dat het de jongeren zijn, maar moeten we met elkaar pas op de plaats maken."

Ze hoopt dat het aantal besmettingen en de stijgende ziekenhuisopnames al op hun top zijn geweest. Volgens Van der Eijk moeten we in ieder geval niet al te veel kijken naar het Verenigd Koninkrijk, omdat de situatie daar anders is dan hier. "Ze hebben daar veel met AstraZeneca gevaccineerd en de tweede vaccinatie uitgesteld. De deltavariant circuleerde daar toen veel mensen nog maar één prik hadden gehad. Hier hebben de grote kwetsbare groepen grotendeels twee prikken gehad, en de meeste mensen boven de 50 jaar ook."

Volgens Van der Eijk draait het nu om de balans tussen het aantal ziekenhuisopnames en het aantal vaccinaties. Vaccineren draagt bij aan een kortere besmettingstijd, mindere besmettelijkheid en het voorkomt ernstige ziekte bij jezelf. Toch geldt ook bij gevaccineerde mensen dat ze zich moeten laten testen bij klachten, omdat ze het virus wel kunnen overdragen. "Er is niet alleen groep mensen die zich niet laat vaccineren, maar er zijn ook kwetsbaren die zich wél laten vaccineren, maar waarbij het immuunsysteem niet goed werkt. We zijn daarvoor ook een bescherming."