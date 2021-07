Gemeente Nissewaard in de bres voor gedupeerde festivalorganisator Under the Bridge

De teleurstelling was vorige week groot bij organisator Ryan Lalay. Slechts enkele uren voor zijn festival zou aftrappen bij de Spijkenisserbrug, werd er een streep gezet door de festiviteiten. En dat terwijl het bier al koud stond, het podium was opgebouwd en al het personeel al was betaald. Schadepost: zo'n twee ton, vertelde Lalay zaterdag aan Rijnmond. "Dit voelt als een mokerslag, een genadeklap."

Ryan Lalay, organisator van het Under the Bridge-festival | Foto: JBMedia

Leon Soeterboek, wethouder in de gemeente Nissewaard, sprak zaterdag zijn verontwaardiging al uit op sociale media. "Als je op zo’n korte termijn zo’n ingrijpende beslissing neemt als kabinet, dan weet je dat een ondernemer zich nooit en te nimmer daartegen kan wapenen." En recht op schadevergoeding heeft Lalay vooralsnog niet, omdat de voorwaarde daarvan onder meer is dat de organisatie bij de vorige twee edities een annuleringsverzekering moet hebben gehad. Dit zou echter pas de tweede editie van het festival zijn. "En het is ook nog zo dat de branche van verzekeringen zegt dat een pandemie niet is opgenomen in een annuleringsverzekering", voegt Soeterboek toe.

Compensatie

De wethouder kan begrip tonen voor het Rijk, dat festivals niet meer zijn toegestaan. "Maar dat neemt niet weg dat als iemand dat pas dertien uur voor een festival hoort, er wel gecompenseerd moet worden. Dat is ook de reden dat wij hebben gezegd dat we een brief gaan sturen. Ik heb afgelopen weekend vanuit mijn emotie op sociale media al berichten gepost en daaronder lees je vooral de enorme dankbetuigingen dat wij voor deze ondernemer opstaan", legt Soeterboek uit.

Hoe de brief wordt ontvangen in Den Haag, weet de wethouder niet. Dinsdagavond kwamen signalen uit de landelijke politiek dat het kabinet mogelijk toch gedupeerde organisatoren tegemoet komt. "Ik weet wel dat ze dinsdagavond spraken over een soort compensatie voor evenementen. Misschien lopen de wegen nu gelijk, en als dat niet zo is doet deze brief er wel toe."

De festivalorganisator kan dus in ieder geval rekenen op steun vanuit de gemeente Nissewaard. Daarnaast is een crowdfunding opgezet, waar woensdagochtend zo'n achtduizend euro is opgehaald. "We zijn in ieder geval volop in contact met hem en kijken waar we hem kunnen helpen."