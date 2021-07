Suurhoffbrug wordt op unieke manier verstevigd

De Suurhoffbrug is de belangrijkste ontsluiting van de Maasvlakte, vertelt projectmanager Jurgen Klein van Rijkswaterstaat. De weg is hoognodig aan een opknapbeurt toe. Twee maanden geleden werd al een nieuwe brug naast de huidige geplaatst om de oude brug deels te ontlasten. Die oude brug is namelijk gebouwd in de jaren '70, maar sindsdien gaat er veel meer en veel zwaarder verkeer overheen.

Nu de tijdelijke brug op zijn plek ligt, zijn de werkzaamheden aan de oude brug begonnen. Dat gebeurt expres in de zomer, om zo het hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken. "We gaan veel schades herstellen, maar ook het bascule deel van de brug herstellen met een nieuwe methode. We brengen stalen dekplaten aan op het al bestaande dek, die we gaan vastzetten met veel bouten. Dat vullen we vervolgens op met epoxylijm, om de brug naar de toekomst toe meer zekerheid te geven."

De epoxylijm op de staalplaat | Foto: Rijkswaterstaat

Dat alles moet gebeuren in een stofvrije omgeving, zodat de lijm goed kan hechten. Om die reden worden er tenten op de brug geplaatst. "We leggen dan tien platen achter elkaar, boren er gaten doorheen voor de bouten en spuiten in de kleine gaatjes epoxy. Zo wordt er één groot en stevig geheel." Deze techniek is nog niet eerder gebruikt in Nederland. Andere, al bestaande methodes om een brug te verstevigen zijn niet geschikt voor de Suurhoffbrug, omdat de brug daarvoor te licht is.

De versterking moet aan het einde van de zomer klaar zijn. Dan gaat het tweede deel van de brug aangepakt worden. Begin van het najaar moet dan de volledig gerenoveerde brug klaar zijn, zegt Klein.

Hergebruik

Wellicht wordt de tijdelijke Suurhoffbrug opnieuw gebruikt. "Op termijn komt er hier een nieuwe oeververbinding. Inmiddels is daar een voorkeursalternatief vastgesteld, dat betekent de vervanging van de brug op deze locatie", legt Klein uit. "Er wordt onderzocht of de tijdelijke Suurhoffbrug daar onderdeel van gaat uitmaken."