Twee uur na openen Meldpunt Tattoo Laser Ellende al tientallen klachten binnen: ‘Het is weerzinwekkend dat dit gebeurt’

Han is een van de oprichters van de stichting Spijt van Tattoo. De stichting helpt mensen die "twee keer spijt hebben van hun tatoeage": enerzijds dus door het nemen van de tattoo zelf, anderzijds doordat zij bij het verwijderen ervan brandwonden, littekens of pigmentverlies hebben opgelopen. De vele mails die hij de laatste tijd krijgt van mensen die inderdaad slachtoffer zijn geworden van een slecht uitgevoerde laserbehandeling, waren voor hem de aanleiding om een meldpunt op te starten.

'Niet te leren in een weekendje'

"Ik heb er nu al 38 binnen", zegt Han woensdagochtend, twee uur nadat het Meldpunt Tattoo Laser Ellende 'live' is gegaan. Volgens hem wordt met die stormloop aan klachten een stereotype bevestigd. "De tattoobranche is enorm gegroeid de afgelopen twintig jaar. Van een enkele tattooshop, naar meer dan 120 geregistreerde shops tegenwoordig in de regio Rotterdam-Rijnmond. "En daar tel ik de niet-geregistreerde al niet bij. De afgelopen twintig jaar is er zo'n groei, dat ook het aantal spijtoptanten daar inherent aan meegegroeid is."

Het weghalen van tatoeages gebeurt bovendien niet alleen bij tattooshops, maar ook bij kapsalons, schoonheidssalons en nagelstudio's. "Die krijgen wekelijks reclame van producenten van laserapparatuur, vaak aangeboden in combinatie met een cursus. De indruk ontstaat dan dat het weglaseren binnen een paar weekenden geleerd kan worden. Die mensen krijgen ook nog een certificaat die ze aan de muur kunnen hangen, waardoor het er voor de consument betrouwbaar uitziet. Maar daar gaat het fout, want dit leer je niet in een weekend."

Erger leed voorkomen

Han hoopt met het meldpunt deze mensen naar de juiste personen door te verwijzen, om erger leed te voorkomen. "Als ik de foto's zie, vraag ik me vaak af wat er qua nazorg is gedaan. Mensen hadden doorverwezen moeten worden naar de huisarts, die kan goede producten voorschrijven. Ik wil ze vooral duidelijk maken dat als je zoiets overkomt, er nog wat aan te doen is om erger leed te voorkomen." Ook zelf kan hij nog bijspringen waar nodig. "Maar dan wél op voorwaarde dat ze eerst met een litteken naar een arts gaan, om de huid te laten verbeteren. Als ik dan verder nog kan helpen ben ik bereid om dat te doen, maar ik ga geen werk afmaken als de huid zo erg beschadigd is."

Een lijst van 'betrouwbare' laserinstellingen heeft hij niet. "Ik heb zelf al moeten denken dat we eigenlijk de koppen bij elkaar moeten steken voor een soort keurmerk. Net als dat je met de auto naar een Bovag-garage gaat of je vakantie boekt bij een bedrijf met een ANVR-keurmerk. Zoiets zouden we ook voor dit moeten hebben. Het is iets wat we met elkaar moeten aanpakken."