Rotterdam zwaait Olympiërs uit: 'Als sporters trots dat de stad hier tijd voor maakt'

Niet elke sporter was aanwezig in het avondzonnetje bij de SS Rotterdam. Sommigen zijn al naar Japan afgereisd of zitten in een zogeheten bubbel. "We zijn hier om onze Olympiërs of stafleden succes te wensen richting de Spelen”, zegt Rotterdam Topsport-directeur Peter Blangé.

Onder de aanwezigen ook Nederlands team-keeper Pirmin Blaak. "Het is mooi om door de gemeente en door Rotterdam Topsport vaarwel te worden gezegd. We kunnen nu onze vleugels uitslaan op weg naar Tokyo. Dat een stad als Rotterdam hier tijd voor maakt, maakt ons als sporters trots", aldus de kersverse Europees kampioen. "We hebben heel veel zelfvertrouwen, maar dat moeten we nog op de mat laten zien. Maar daar kijk ik heel erg naar uit."

Tafeltennisster Britt Eerland gaat voor haar tweede deelname aan de Spelen. Ditmaal zonder publiek en met heel veel restricties. “Op persoonlijk gebied zal het heel anders zijn en op sportief gebied is het nog steeds hetzelfde toernooi en dezelfde wedstrijd. Maar je gaat wel het TEAM NL-gevoel missen en na je wedstrijd moet je binnen 48 uur weer naar huis. Dus alle focus kan op het tafeltennis."

Ook zijn er sporters aanwezig voor wie de Olympische droom niet vanzelfsprekend was of zelfs pas heel kort van tevoren uitkwam. Bijvoorbeeld van Irene van der Reijken, die op de 3000 meter steeple chase uitkomt in Tokyo. "Toen ik een klein meisje was, deed ik atletiek voor de lol. Zoals zoveel kinderen trainde ik twee keer per week. En dat is over de jaren steeds groter gegroeid. Sinds ik in december het limiet liep, werd het pas een Olympische droom. Daarvoor niet."

Nog geen drie maanden geleden waren de Olympische Spelen voor de 24-jarige Eline Berger ook nog droom voor op de lange termijn. Tot ze in april van dit jaar werd verkozen tot stuurvrouw van de Holland Acht. "Iedere sporter heeft van zijn hobby uiteindelijk een uit de hand gelopen hobby gemaakt. En iedereen heeft zijn Olympische droom ontwikkeld, dus ik ook. Het is fantastisch dat die droom uitkomt."

