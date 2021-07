Justitie eist levenslang tegen Rotterdammer Moreno B. voor moord op advocaat Derk Wiersum

Als het aan justitie ligt gaat Moreno B. uit Rotterdam levenslang de cel in. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag de straf in het proces dat draait om de moord op advocaat Derk Wiersum. Giërmo B. uit Almere, de andere verdachte, hoorde dezelfde eis.

Strafpleiter Derk Wiersum werd op 18 september 2019 vlakbij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. die een belangrijke rol speelt in een groot proces tegen onder andere topcrimineel Ridouan Taghi. Eerder was de broer van B. al geliquideerd. De zaak is extra beladen, omdat vorige week dinsdag de vertrouwenspersoon van Nabil B. werd neergeschoten; Peter R. de Vries. Hiervoor zitten een Rotterdammer en een man uit Maurik vast. De Rotterdammer, Delano G., wordt ervan verdacht te hebben geschoten op De Vries.

Volgens de NOS sprak de aanklager over een "absoluut weerzinwekkende moord". "Eens temeer werd duidelijk hoe de georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt", zei de officier van justitie. Volgens de aanklager is bewezen dat zonder meer sprake is van een planmatig voorbereide moord. "Wiersum was niet op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd. Wiersum was doelwit van een gerichte aanslag."

De ene verdachte was volgens het OM de schutter, de tweede de chauffeur van de vluchtauto. Er zijn volgens het OM sterke aanwijzingen dat Moreno B. (32) de schutter was, ook al staat dat volgens de officier van justitie niet vast. Maar beiden kunnen volgens het OM veroordeeld worden voor het medeplegen van de moord.

Opel Combo

De rechtszaak begon maandag. Het bewijs tegen de twee bestaat onder meer uit dna-materiaal en telefoongegevens die zijn uitgepeild rond de plek waar Wiersum woonde en werd omgebracht. In de vluchtwagen, een witte Opel Combo die eerder werd gestolen in Rotterdam-West zijn bloedsporen van het slachtoffer aangetroffen.

Tijdens het requisitoir woensdag is een reconstructie getoond met de auto in de weken voor de moord. Het OM denkt dat B., net als medeverdachte Giërmo B. (37, geen familie) de moord op Wiersum al eerder hadden willen plegen. Ze zouden zowel de voorverkenners als de uitvoerders zijn geweest van de moord, zo zou onder meer blijken uit hun telefoonbewegingen.

Moreno B. en medeverdachte Giërmo B. hebben steeds niks willen zeggen. De Rotterdammer las wel een brief voor, waarin hij ontkent dat hij Wiersum heeft doodgeschoten.