Rotterdam als bakermat Oranje beachhandballers: 'In 2028 zijn we hopelijk een olympische sport'

Net als andere sporten als voetbal, volleybal en korfbal heeft ook handbal een variant op het strand. "Het is eigenlijk gewoon handbal, maar dan veel spectaculairder en leuker", legt Thomas van Ophem uit. Hij is een van de spelers van Feyenoord Handbal, net als Sander Broeders. "Het is iets minder fysiek. De sfeer is ook anders. Je speelt kortere wedstrijden, maar wel vaak meer op een dag in toernooivorm", licht laatstgenoemde toe.

Ook Jordy Baijens speelde bij Feyenoord Handbal en is international. "Ten opzichte van de zaal is beachhandbal nog iets sneller", vertelt hij. "Omdat je twee punten krijgt als je scoort met een vliegertje of pirouette maakt het de sport heel mooi."

Beachhandbal wint net als veel andere sporten in het zand aan populariteit. Er wordt al gesproken over een olympische status. Bondscoach Danny Baijens, ook Rotterdammer, hoopt dat het niet al te lang meer duurt. "Zeker in 2028. Ik geef het een goede kans. Beachhandbal wordt al gespeeld op de World Games, dus we zitten er dicht tegenaan. Het wordt alleen maar populairder, dat ervaren we ook bij de club. Ik hoop dat je het als een aparte sport kunt gaan zien. Dat jonge voetballertjes uit de wijk denken: 'Hey, dat is een leuke sport. Dat ga ik in de zomer erbij doen.'"

Heel succesvol is het Nederlands team op het EK niet. Op de openingsdag werd er verloren van Duitsland en Rusland.